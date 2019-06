El Toralín se encamina al lleno

otero conde | ponferrada

Quedan pocas horas para el partido entre SD Ponferradina y FC Cartagena y el lleno podría producirse. Después de tres días de despacho de entradas, se han distribuido 6.650, contando las 250 enviadas a Cartagena, de las que a su vez ya se han vendido 223. Si no se cubre todo el plástico, cerca va a andar. Lo que parece más que claro es que se superarán los 7.872 espectadores del anterior duelo ante el Cornellà. Comparando con el mismo período de la anterior eliminatoria, se han retirado 1.700 tíckets más que entonces. Hay que recordar que la mejor entrada de esta temporada fue 8.047 espectadores en la jornada 37 contra el Fuenlabrada.

Ayer Jon García habló sobre el choque de vuelta: «Se hizo parte de lo más difícil allí, pero no hay que relajarse ni confiarse porque quedan noventa minutos y ellos pueden conseguir lo mismo en Ponferrada que nosotros allí. Queremos que la afición nos empuje como en los últimos partidos. Estamos muy agradecidos por su apoyo».

Hoy, último entrenamiento y rueda de prensa de Bolo.

El equipo cartagenero viajó ayer a Las Rozas de Madrid con 23 jugadores, incluidos Elady (Tenerife y Las Palmas procuran su fichaje) y Josua Mejías por si hay perdón de Apelación esta mañana. Moisés y Ayala, pareja de centrales titular hasta el desastre en Valdebebas, se antoja como la que forme mañana en El Toralín. Además, Munúa podría usar un sistema 4-4-2, algo que no ha hecho durante la temporada. En ese caso Aketxe formaría en punta junto a Rubén Cruz, algo que no ha ocurrido durante la temporada, Fito Miranda entraría en el centro del campo por la izquierda, Santi Jara entraría por el costado derecho y Moita se caería del once. Hoy entrenan en la Ciudad del Fútbol y a continuación viajan a El Bierzo. Antes de partir de Cartagena, Munúa habló sobre el duelo de vuelta: «Queremos seguir haciendo historia, ahora como visitantes. Tengo gran confianza en este grupo que me toca dirigir y sabemos que nos enfrentaremos a un buen rival que estará apoyado por su gente, pero nosotros iremos a buscar la victoria y la clasificación sabiendo que vamos desde atrás y respetando a la Ponferradina. Los números del FC Cartagena están ahí, con muchos goles marcados y pocos encajados y habiendo logrado triunfos en campos en los que nunca había ganado. Que nadie dude de que vamos a ir a buscar el partido».