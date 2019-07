Tour de Francia: Nairo Quintana triunfa en la gran etapa del Galibier

El ciclista colombiano Nairo Quintana del conjunto Movistar ha ganado este jueves la gran etapa alpina que ha ascendido el Izoard y, finalmente, el Galibier, cuya cima esta a 19 kilómetros de la meta de Valloire, tras 19 kilómetros de bajada. Ha sido la primera de las tres etapas en los Alpes programadas este año por la organización del Tour de Francia. Julian Alaphilippe ha logrado mantener el jersey amarillo y, de los favoritos, tan solo ha perdido tiempo con el colombiano Egan Bernal (Ineos).

⚡ @NairoQuinCo attacks! No-one is able to follow the Colombian! 🇨🇴

⚡ Attaque de Nairo Quintana ! Personne ne peut suivre le Colombien ! 🇨🇴#TDF2019 pic.twitter.com/XzTo47Rv5C