Un Tour de Francia, como rebaño sin pastor

La frase fue pronunciada por Eusebio Unzué, mánager del conjunto Movistar. Y no le faltaba razón. "Con la ausencia de Froome es como si el rebaño se hubiera quedado sin pastor". El rebaño, en este caso, no está formado por ovejas sino por 176 corredores que a partir del sábado, por las calles de Bruselas, comenzarán a rodar, sin saberse exactamente qué equipo controlará la situación, a quién señalar como gran candidato a la victoria y con hasta una decena de ciclistas que sueñan, con cierto realismo, a llegar el 28 de este mes vestidos de amarillo a los Campos Elíseos de París.

Con Chris Froome estos últimos años, incluido el pasado en el que ganó su compañero Geraint Thomas (ahora uno de los aspirantes), el Sky, denominado actualmente como Ineos, imponía el cerrojo a la carrera. Nadie se movía sin el permiso de Froome. Osado el que lo atacase sin su autorización. Hasta ordenaba parar al pelotón si entendía que había que esperar a alguien por una caída. Y, como un buen pastor, enviaba a sus guardianes a la caza y captura de algún rebelde. Y, siempre, siempre, sus vigilantes, magníficos corredores que podrían haber sido jefes en cualquier escuadra menor, imponían un ritmo tan trepidante que nadie, por bueno que fuera, podía atacar.

Ese era el guion del pasado, pero no parece que vaya a ser la trama de un Tour que comienza en Bruselas como tributo a los 50 años de la primera de las cinco victorias de Eddy Merckx, la ronda francesa que homenajea los 100 años del jersey amarillo, y la edición en la que vale la pena creer en sí mismo... hasta la victoria y con el puño en alto.

Porque en el triunfo cree Mikel Landa, quien afirmó este jueves en Bruselas que llegaba en un exquisito estado de forma. "Estoy muy bien, me he recuperado muy fácil del Giro y he vuelto a entrar en forma tras unos días de descanso". Y hasta en hacer algo grande sueña Enric Mas, como si fuera el 'tapado' de la prueba, aunque ya lo avala la segunda plaza lograda el año pasado en la Vuelta. "Voy a intentar luchar por un puesto en la general hasta el último día", promete el joven ciclista mallorquín de 24 años, uno de los grandes adelantados en la nueva escuela ciclista en la que se encuentra otra perla de la juventud, el colombiano Egan Bernal.

Bernal, 22 años, vencedor de la París-Niza y la Vuelta a Suiza, aspira a recoger el testigo de Froome para liderar el Ineos. Si lo consigue se iniciará una nueva era. Pero, al contrario de Froome, no le basta con controlar la carrera y esperar un ataque cauto. Bernal se la debe jugar y aprovechar junto a escaladores buenísimos llamados Romain Bardet y Thibaut Pinot otro hecho inédito en este Tour que está a punto de caminar. Hay tres llegadas en alto programadas a más de 2.000 metros (Tourmalet, Tignes y Val Thorens) y otros cuatro puertos de paso cuya cima supera esta altitud (Vars, Izoard, Iseran y Galibier). Con solo 27 kilómetros de contrarreloj, en Pau, solo un escalador puede ganar este año en París.

Francia confía en Pinot y Bardet después de 34 años de sequía. Cuando Bernard Hinault ganó el Tour de 1985 ninguno de ellos había nacido, ni la mayoría de participantes si se exceptúan, entre las estrellas, al eterno Alejandro Valverde y a Vincenzo Nibali.

Entre sol, nubes, frío y calor

En Bruselas el sol se combina con las nubes y el calor con el frío. En Bruselas empieza el sábado un Tour cargado de emoción y de resultado incierto. Y muchos no deben dejar pasar una oportunidad de oro para llegar vestidos de amarillo a París.