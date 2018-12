«Tratamos de ofrecer nuestra mejor versión»

A. DÍEZ | BARCELONA

Víctor Cea, entrenador de la Cultura, compareció en la rueda de prensa posterior al partido contra el Barcelona, satisfecho por el juego y la lucha de sus hombres ante uno de los mejores equipos del mundo, asegurando incluso que la Cultural fue superior al conjunto azulgrana en los primeros minutos del choque: «Fuimos, en el principio del partido superiores al rival e incluso generamos ocasiones para poder marcar algún gol. Nos faltó un punto de fortuna para materializarlas y luego el Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, cuando las genera tiene un nivel de efectividad mucho más grande. Creo que en ese contexto el resultado terminó decantándose a su favor. El equipo ha trabajado, ha creído y ha tratado de ofrecer su mejor versión. Hemos tratado de disfrutar compitiendo, sabemos que la liga es nuestro auténtico objetivo, y en lo que debemos enfocar los esfuerzos a partir de ahora. En la primera parte creo que estábamos haciéndolo bien y luego mejoramos en la segunda mitad. Por todo ello estoy satisfecho con el esfuerzo de los jugadores a lo largo de todos el partido. Para mí, el equipo ha dado todo lo que tenía. Hemos tenido fases de juego diferentes, pero hemos competido y hemos luchado todo lo que hemos podido. Nos vamos con nuestro trabajo realizado».

Sobre la eliminatoria disputada frente al equipo azulgrana Cea manifestó: «Nuestro objetivo en la Copa del Rey ya estaba cumplido con llegar a los dieciseisavos, una eliminatoria que supone una oportunidad única para un club como la Cultural. Buscábamos un equipo que nos permitiera rendir y que el partido nos sirviera también para preparar el encuentro del próximo domingo ante el Guijuelo en el Reino de León, en el campeonato liguero, en nuestra competición, en la que nos va todo»

El técnico madrileño al frente del conjunto culturalista no quiso valorar la delicada situación por la que atraviesa dentro de la entidad leonesa: «Nos centramos completamente en el trabajo diario porque en el momento que no hagamos eso estaremos faltando a nuestra labor por la cual nos remuneran y nos centramos exclusivamente en eso. Todo lo que no sea así será perder el tiempo».

El entrenador culturalista también valoró y agradeció el gran apoyo que está teniendo el equipo blanco lejos de su feudo a pesar de la situación que está atravesando en el campeonato de Liga: «En primer lugar quiero agradecer muchísimo el gran apoyo que recibimos. Cada partido que jugamos fuera los sentimos y eso nos agrada mucho, y luego decirles que desde que pita el árbitro tratamos de hacerlo lo mejor posible para agradecérselo».

Sobre la vuelta a la realidad del equipo leonés una vez finalizada su andadura copera el técnico blanco manifestó: «Tras el encuentro ante el Barcelona se cierra este capítulo y ahora debemos centrarnos en el objetivo que más importa en el club y todos juntos llegar al mes de junio y conseguirlo».

Para Víctor Cea el partido de vuelta en la Ciudad Condal no le trastoca para nada sus planes de preparación del encuentro del próximo domingo frente al Guijuelo en el Reino de León: «Estos partidos nunca estorban ni trastocan ningún plan y más este en concreto. Ya lo dije en la previa que este tipo de encuentros son emocionales y nos sirven para liberar nuestras mentes de cara a preparar los siguientes partidos. Acabada la Copa debemos empezar a pensar sólo en la Liga para lograr nuestro objetivo», concluyó.