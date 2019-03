Tremendo susto por el colapso del tenista español Nicola Kuhn, en Miami

El tenista español Nicola Kuhn, nacido en Austria pero que desde que tiene 3 meses vive en España, y que esta considerado como una buena promesa de este deporte, tuvo un colapso en el encuentro que disputaba ante el alemán Mischa Zverev durante la primera ronda del Masters 1000 de Miami.

El joven profesional había ganado el primer set con soltura y, en el segundo parcial, había tenido hasta de ocho puntos de partido para avanzar a la siguiente fase. El español, número 255 del ránking ATP, no pudo cerrar el partido y en el tercer set, cuando todo estaba igualado 2 a 2, se desplomó al suelo cuando estaba a punto de devolver una bola.

Tennis can be a BRUTAL sport 😥



2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp... Get better soon, Nicola 🙏#MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre