El tridente del Liverpool prueba a Casillas y Kane al City de Guardiola

A. ESTÉVEZ | Liverpool

El vigente subcampeón de Europa, con uno de los tridentes de ataque más letales y decisivos del mundo, pone hoy a prueba a Iker Casillas (Anfield, 21.00 horas por Movistar Liga de Campeones), que jugará los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2014-2015, cuando aún defendía la portería del Real Madrid. Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané suman ocho tantos en otros tantos partidos en la presente Champions, uno menos de los que ha encajado el guardameta español del Oporto, que no participó en el 0-5 del Liverpool al Oporto en Do Dragao, en la ida de octavos de la pasada edición.

Tottenham y Manchester City afrontan el primero de sus tres partidos consecutivos en once días. Manchester City está con opciones de lograr un póker histórico en Inglaterra. «El Tottenham no es sólo Harry Kane, el club es fuerte. Fuerte físicamente en todos los aspectos. Es un equipo increíble. Lo he dicho mil veces», zanjó Guardiola.