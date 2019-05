Un triunfo y una carambola

ROBERTO ARIAS | LEÓN

El Atlético Astorga se desplaza a tierras burgalesas para medirse esta tarde (18.00 horas) a la Arandina en el partido más importante de la temporada para sus intereses. El equipo maragato está obligado a conseguir la victoria si quiere mantener alguna opción de clasificarse para disputar las eliminatorias de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español porque todo lo que no sea ganar dará automáticamente la cuarta plaza del grupo al Numancia B que parte con un punto de ventaja sobre los leoneses y el golaverage particular a su favor. Pese a ello, la victoria tampoco supondrá de forma directa la cuarta posición para los astorganos que deberán esperar a que el Numancia B no sume los tres puntos frente a una Cebrereña que se juega la permanencia en su feudo. Miguel Ángel Miñambres, entrenador de los astorganos, tiene las dudas de Jorge, Emilio y Víctor que aunque viajan a Aranda tienen casi imposible jugar debido a problemas físicos.

Alineaciones probables:

Arandina CF: Sebas, Rodri Flórez, De Frutos, Diego Rubio, Barbero, Álex Mozo, Del Olmo, Nacho, Asier, Diego Abad y Rubiato

Atlético Astorga: Juan Berlana, Sergio, Albertín, Jesús, Gonzalo, Ayoub, Peláez, Taranilla, Roberto Puente, Javi Amor y José Manuel

Campo: El Montecillo

Hora: 18.00

Árbitro: D. Rivera García (Valladolid)