Un triunfo para entrar en play off

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Cultural viajó ayer a tierras insulares para medirse esta mañana (13.00 hora peninsular/La 8 TV) a Las Palmas Atlético, en un partido clave para el devenir más inmediato del equipo leonés en la competición regular liguera, máxime si se tiene en cuenta además la victoria del Real Maddrid Castilla (1-0) lograda ayer sobre el Unión Adarve y el empate (2-2) de la Ponferradina ante el Guijuelo que permitiría al conjunto blanco meterse de nuevo en puestos de promoción de ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

José Manuel Aira, entrenador de la Cultural, ha desplaza a tierras insulares a los recién incorporados Pablo Vázquez y Borja San Emeterio, manteniendo al leonés Aarón una jornada más entre los elegidos.

Los futbolistas desplazados a la capital canaria por el técnico culturalista son: Palatsí y Carlos Morales, como porteros; Saúl, viti, Sergio Marcos, Ortiz, Aridane, Hugo Rodríguez, Zelu, Capilla, Bernal, Dioni, Señé, Antonio Martínez, Iván González y los ya citados Pablo Vázquez, Borja San Emeterio y Aarón, como jugadores de campo.

Aunque el terreno de juego es de hicerba artificial, el viento está a la orden del día y el filial canario llega siete jornadas sin conocer la victoria, para José Manuel Aira estos condicionantes no deben servir de excusa a su equipo para no sumar los tres puntos en juego como manifestó en la rueda de prensa previa al partido: «Los viajes pueden tener alguna complicación. Y allí tenemos la dificultad de un campo muy abierto, con mucho aire, y una superficie especial. Pero no hay excusas para no lograr lo que buscamos».

Tampoco quiiere escudarse en las bajas que arrastra el equipo: Las bajas restan posibilidades, pero tenemos una plantilla amplia y de mucho talento. El equipo no tiene porqué verse afectado», dijo.

Está claro que para José Manuel Aira esta mañana sólo vale la victoria para seguir asegurando una de las cuatro primeras plazas y mantener su acoso al líder del grupo.