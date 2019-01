Triunfo del neozelandés Bevin en Australia

El neozelandés Patrick Bevin se impuso en el esprint de la segunda etapa del Tour Down Under, primera prueba del 2019 en el circuito World Tour, con llegada en Angaston, después de que una caída masiva en el pelotón en el último kilómetro fuera determinante.

Luis León Sánchez (Astana) fue de los primeros en lanzar el ataque final, pero Bevin respondió con potencia y consiguió la victoria en los últimos 150 metros, con Caleb Ewan (Lotto Soudal) en segunda posición y Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) en tercera posición.

That was HECTIC @PaddyBevin took full advantage of a huge crash in the last KM to take a fabulous win on Novatech Stage 2 ahead some of the world's best sprinters!! Chapeau #TourDownUnder pic.twitter.com/7ZBCuJIwOu Santos Tour Down Under (@tourdownunder) 16 de enero de 2019

Bevin es el nuevo líder de la general con Viviani a 5 segundos y Ewan a 9. Jaime Castrillo (Movistar) es el primero en la general en el décimo puesto, a 12 segundos.

- Clasificación de la segunda etapa:

.1. Patrick Bevin (NZL/CCC Team) 3:14:31

.2. Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) m.t.

.3. Peter Sagan (SVK/Bora-Hansgrohe) m.t.

.4. Danny van Poppel (HOL/Team Jumbo-Visma) m.t.

.5. Jasper Phlipsen (Bel/UAE Team Emirates) m.t.

.6. Phil Bauhaus (ALE/Bahrain-Merida) m.t.

.7. Elia Viviani (ITA/Deceuninck-QuickStep) m.t.

.8. Luis León Sánchez (ESP/Astana Pro Team) m.t.

.9. Kiel Reijnen (USA/Trek-Segafredo) m.t.

10.Kristoffer Halvorsen (NOR/Team Sky) m.t.

- Clasificación general:

.1. Patrick Bevin (NZL/CCC Team) 6:34:03

.2. Elia Viviani (ITA/Deceuninck-QuickStep a 05

.3. Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) a 09

.4. Max Walscheid (GER/Team Sunweb) m.t.

.5. Artyom Zakharov (KAZ/Astana) m.t.

.6. Jason Lea (AUS/UniSA-Australia) a 10

.7. Michael Storer (AUS/Team Sunweb) m.t.

.8. Peter Sagan (SVK/Bora-Hansgrohe) a 11

.9. Jakub Mareczko (ITA/CCC Team) m.t.

10. Jaime Castrillo (ESP/Movistar) a 12