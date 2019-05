El Trobajo FS es de bronce

XOXE GANTES | NARÓN

El Trobajo FS consiguió una victoria (4-6) tan importante como merecida ante el Cidade de Narón en tierras gallegas. Los leoneses partían al encuentro en puestos peligrosos de la clasificación y enfrentándose a un rival con opciones de meterse en plaza de Copa del Rey para la próxima temporada. Además los leoneses concurrieron al envite con tan solo ocho efectivos, dos de ellos guardametas. Otro ni jugó. Con seis futbolistas afrontó el Trobajo todo el partido basado totalmente en una gran defensa. El Cidade de Narón tuvo la posesión en la pimera parte y el control del partido, pero esa posesión no la transformó en ocasiones. Los visitantes hicieron dos goles seguidos en un minuto y, a partir de ahí, se fraguó la victoria leonesa. Enfrente y con el paso de los minutos el Cidade de Narón se mostró desesperado por la situación al no poder derribar la infranqueable y sólida defensa de un Trobajo que además salía siempre con mucho peligro a la contra. No en vano, muchas de ellas acabaron en gol. Con un tanto de David para el Narón, se llegó al descanso con 1-2 para los visitantes.

En la reanudación el guió no varió en demasía y también en otro minuto de gloria, Trobajo volvió a anotar dos goles consecutivos en apenas un minuto. Un calco de la primera mitad, 1-4. El Cidade de Narón a remolque todo el partido, entró en una dinámica de intercambio de goles en esta segunda mitad que divirtió al respetable.