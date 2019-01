El Trobajo se mide al O Esteo prácticamente con lo puesto

ÁLVARO FRAILE | LEÓN

Tras el parón por las fiestas navideñas el campeonato liguero del grupo 1 de la Segunda División B retoma este fin de semana la competición, y lo hace con el inicio de la segunda vuelta.

El Trobajo FS se desplaza a tierras coruñesas para medirse al O Esteo en As Pontes de García Rodríguez y lo hace prácticamente con lo puesto al no haberse recuperado todavía ninguno de los cuatro jugadores lesionados por lo que el técnico trepalense no podrá contar con el concurso de Corral, Raúl, Furi y Nacho, además de Miguel que no podrá desplazarse por asuntos laborales.

Pese a ello, el conjunto leonés no arroja la toalla y tratará de sorprender a un equipo al que ya tuvo contra las cuerdas en la jornada inaugural del campeonato a pesar de su potencial.

Hora: 18.00 de hoy sábado

Pabellón: Polideportivo Municipal de As Pontes