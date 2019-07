Tuchel: "Neymar es mi jugador, quiero que se quede"

Cambia de discurso Thomas Tuchel. Si la pasada semana revelaba que Neymar le había comunicado antes de la Copa América que quería abandonar el Paris SG ahora el técnico alemán sostiene que le encantaría seguir contando con él. "Neymar es mi jugador, quiero que se quede. Estoy tranquilo", ha dicho el entrenador del PSG después de empatar con el Nuremberg (1-1) en el segundo partido de la pretemporada. Con Neymar, que aún no ha jugado ni un minuto, en París, sin viajar con el equipo.

"Tomará el avión el martes con nosotros y jugará frente al Inter de Milán", ha anunciado Tuchel, recordando que la estrella brasileña comenzará a partir de este domingo "a trabajar con el equipo porque pasó las pruebas físicas la pasada semana y se determinó que necesitaba unos días para recobrar su mejor nivel físico".

En esa misma línea se ha expresado Leonardo, el director deportivo del PSG. "Honestamente no tengo nada nuevo que decir sobre Neymar. No hay ninguna oferta concreta. Está con nosotros, es jugador del Paris Saint Germain. Repito, no hay oferta concreta. Es la misma situación que hace 10 días".