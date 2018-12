De turismo en Lleida

Siete metros Sergio C. Anuncibay 17/12/2018

a Copa Asobal baja la trapa del balonmano español hasta principios de febrero. Dos meses largos de silencio deportivo para que el foco apunte al norte de Europa, donde la selección disputará el Mundial de Alemania y Dinamarca. Todos los años ocurre lo mismo. La Liga y la Champions paran después de un trimestre cargado de partidos que deja a los equipos al borde de la asfixia. Un sinsentido que solo sucede en el 40x20. Lo más normal sería que los europeos y los mundiales se celebrasen en primavera o verano, como pasa en el resto de disciplinas. Eso permitiría descargar el calendario. Y los clubes protegerían a unos jugadores tratados en muchos casos como mercancía. Parece que a los encargados de velar por la salud de este deporte no lo único que les importa es el dinero. Deberían quitarse la capucha. Los pabellones cada día están más vacíos y no hay ninguna televisión que apueste de verdad por el balonmano. Teledeporte pasó de puntillas por la Champions y dio varios encuentros en diferido. La Liga TV únicamente permite ver los compromisos a través de su aplicación, que no siempre funciona. Gol da un compromiso a la semana. Y los clubes prácticamente tienen que pagar por las retransmisiones. Mientras tanto, los directivos de la Asobal han pasado un fin de semana estupendo en Lleida para disfrutar de una Copa que apenas ha tenido repercusión en los medios. Pregúntense porqué. Y hagan algo mientras aún se pueda.