Turquía pedirá extradición del pívot de los Knicks Enes Kanter por terrorismo

La Fiscalía turca está preparando una solicitud de extradición del baloncestista turco Enes Kanter, actualmente pívot de los New York Knicks, y tiene previsto emitir a través de Interpol un 'boletín rojo' para su detención, informó este martes la agencia turca Anadolu.

El escrito de extradición acusa a Kanter de "ser miembro de una organización terrorista armada", en referencia a la cofradía del predicador turco Fethullah Gülen, exiliado en Pensilvania.

El Gobierno turco considera a Gülen instigador del fallido golpe de Estado militar de julio de 2016, algo que él niega, por lo que ha considera a la cofradía una "organización terrorista" y acusa a todos sus seguidores o simpatizantes de ser miembros de una "organización armada".

Turquía exige la extradición de 84 personas exiliadas en EEUU que considera miembros de la cofradía, entre ellos el propio Gülen, pero la Judicatura estadounidense no ha detenido a ninguno de ellos, por no considerar suficiente el material incriminatorio.

INSULTOS A ERDOGAN

Esta acusación contra Kanter se suma a otra por "insultos al presidente" de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, supuestamente cometidos en la red Twitter en primavera de 2016, por lo que la Fiscalía pide 4 años de cárcel.

Turquía revocó el pasaporte de baloncestista en 2017, lo que motivó que Kanter fuera retenido en mayo pasado al llegar a Rumanía y tuviera que volver a Estados Unidos.

Además, los Knicks confirmaron a inicios del mes que Kanter no viajará a Londres este jueves con el equipo "por problemas de visado". El propio Kanter descartó en diciembre preocuparse por las acusaciones que llegan desde Turquía y tildó de "maníaco" a Erdogan.

"Esas cosas realmente no me preocupan, porque estoy acostumbrado. No significa nada para mí. Estoy en Estados Unidos", dijo el jugador a la prensa estadounidense.