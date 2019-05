La última función del artista Juanín

Juanín García lo deja. El Artista ofrecerá su última función el próximo 25 de mayo, en el Palacio y ante el Guadalajara. La leyenda del balonmano leonés no jugará más como profesional. Ayer anunció su retirada con una emotiva carta en la que aclaraba sus sentimientos después de que la directiva le abriera la puerta de salida. Quería seguir un año más en activo, pero no se ve en otro equipo y ha decidido colgar las botas tras no renovarle.

«Me sentía con fuerzas y, os voy a confesar algo, todos tenemos un corazoncito y albergaba la ilusión de haber sabido desde el inicio de la Liga que era mi última temporada y así poder decir adiós también en otras muchas canchas en las que me he sentido maravillosamente tratado y se lo quería agradecer», reconoció el talentoso extremo, seguramente el mejor deportista absoluto que ha salido nunca de la provincia.

Su huella será imborrable. Lo ha ganado todo desde que tocó el primer balón, en el patio del Colegio La Granja, donde prendió el sueño de un niño, hoy convertido en mito. Nadie le ha regalado nada. Levantó cuatro de los cinco títulos que lucen en las vitrinas del Ademar. Ganó la Champions con el Barcelona, el Mundial con España, el bronce en los Juegos de Pekín... Aún hoy es el máximo goleador de la selección y de la Asobal, donde ha marcado 2.673 tantos en 24 campañas en la élite.

Ahora encara sus dos últimos partidos con un nudo en la garganta y abrumado por los sentimientos que le acechan ante una retirada que pretendía alargar más allá del mes de mayo. Por eso ha decidido despedirse a través de una carta, consciente de que no podía contener la catarata de emociones en una comparecencia pública. Sabe que el próximo 25 de mayo en el Palacio volverán a temblarle las piernas, como cuando marcó su primer gol, de vaselina, ante el gigantón Alexandru Bulligan hace más de dos décadas.

El club va a retirar su camiseta y prepara para el último compromiso una serie de homenajes que deberían estar a la altura de lo que significa Juanín para el deporte leonés. Después él decidirá si como parece acepta la propuesta que le ha hecho Cayetano Franco para que siga como técnico de la base. «Vuelvo a estar en la parrilla de salida y cuando pienso que el camino es largo y difícil recuerdo que he sentido en carne propia como los sueños se cumplen», subrayó.