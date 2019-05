El último capítulo de una obra maestra

Cuando Juanín García hizo su primer gol como profesional, nadie podía imaginar que pasaría a la historia como uno de los mejores jugadores que ha alumbrado el balonmano español. No tenía un físico imponente. De «niño era pequeño y poca cosa», reconoce. Algunos entrenadores, incluso, le animaron a que apostara por otros deportes, pero él nunca dio un paso atrás.

Soñaba con defender el escudo del Ademar junto a esos amigos con los que compartía tardes en el patio de los Maristas, donde conectó profundamente con el balonmano, después de empezar a practicarlo en La Granja, empujado por su hermano mayor.

Hoy, ese extremo menudo, que otrora ocupaba la posición de central, es el máximo goleador de la selección (822) y el artillero con mejores registros de la Asobal (2.673). En sus más de dos décadas en activo lo ha ganado prácticamente todo, pero eso no apagó su ambición. Ni sus ganas de luchar. Pretendía continuar una temporada más porque «tenía fuerzas», aunque la directiva no pensaba lo mismo. Hace menos de un mes le comunicaron que no le renovaban. Fue un palo duro para Juanín, que tuvo que masticar la frustración antes de anunciar su retirada a través de una carta.

Mañana sábado, el Artista ofrecerá con 41 años su última función en el Palacio. Cerrará ante Guadalajara (17.00 horas) la obra maestra en la que ha convertido su carrera sin que nadie le haya regalado nada. Prefiere no pensar en el carrusel de emociones que le atacará cuando cruce el túnel camino de la pista. Sabe que le van a «temblar las piernas», como le sucedió en la campaña 96-97, cuando hizo de vaselina su primer gol ante Alexandru Bulligan.

«De momento estoy centrado en el día a día. Intento no pensar en el sábado distrayéndome con los entrenamientos y los críos», señalaba ayer Juanín, que agradece todas las muestras de cariño que ha recibido en las últimas semanas. Quiere despedirse con una victoria que podría conducir al Ademar hasta la próxima edición de la Copa EHF, siempre y cuando Bidasoa reciba una invitación para jugar la Liga de Campeones junto al Barcelona.

Necesitan los dos puntos para coser las heridas de una campaña complicada, de altibajos, que se cerrará con un merecido homenaje al jugador más importante que ha salido de León. La directiva retirará tras el partido el número 6 y le van a entregar la insignia de oro del club. Además, preparan unas tres mil caretas con el rostro de Juanín para los aficionados. Se marcha un jugador enorme que dejará un legado eterno, sobre todo en León, pero también en el Barcelona, donde estuvo nueve temporadas. Y en Logroño. Allí disfrutaron un curso de esas parábolas imposibles que dibujaba Juanín desde el costado izquierdo, antes de regresar al Ademar, su casa.

En todos estos años, ha conseguido mucho más de lo que podía imaginar. Ni si quiera cuando Manolo Cadenas le dio la alternativa para que subiera al primer equipo con apenas 19 años. Fue una parte muy importante de ese Ademar de campanillas que ganó su primera Copa hace dos décadas. Juanín levantó cinco de los seis títulos que lucen en las vitrinas del club leonés. Después sumó a su palmarés la Champions con el Barcelona, aunque tuvo que esperar varios años. Tiene en total seis ligas, otras tantas copas del Rey, de Asobal... Y como internacional celebró un Mundial, en Túnez, allá por 2005. También ganó la medalla de bronce en los Juegos de Pekín 2008 y la de plata en el Europeo. Ha vestido la camiseta de España en 206 partidos. Pasará tiempo hasta que alguien pueda superar los números de un deportista para la historia, que ha querido ser uno más entre sus paisanos, a pesar de esa aureola que acompaña a los mitos y que le perseguirá durante toda su vida. Quizá regrese algún día como entrenador. No lo descarta. Seguro que mañana solo pone un punto y a parte en su carrera. Por el bien del balonmano.