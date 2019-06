ÁLEX ESTÉBANEZ | PONFERRADA

Jon Pérez Bolo, entrenador de la Ponferradina, compareció en la rueda de prensa posterior al partido satisfecho por haber superado a su rival y clasificarse para disputar las semifinales de la fase de ascenso, aunque reconocía que había sido una eliminatoria complicada: «Una victoria con solvencia, pero también pasándolo mal, como no podía ser de otra forma, aunque creo que somos merecedores de pasar la eliminatoria».

Sobre el juego realizado el técnico deportivista manifestó: «El fútbol tiene estas cosas, una faceta del juego que durante la temporada nos ha costado un poco, en la eliminatoria hemos marcado tres goles de estrategia. También hemos tenido ocasiones en jugadas hilvanadas, pero no hemos tenido la fortuna de meterlas».

La seguridad defensiva de su equipo fue una de las claves para superar al Cornellà: «El equipo defensivamente ha estado espectacular en las vigilancias, las anticipaciones y las estrategias. Es lo que pedíamos al equipo y me voy muy contento porque han rozado la perfección».

En el apartado ofensivo también se mostró satisfecho por lo realizado por sus hombres: «Hemos salido muy fuertes para intentar hacer ese gol pronto, meter al Cornellà en su campo y que tuvieran miedo. También estábamos preparados para sufrir, sabíamos que el partido iba a ser largo y que no debíamos conceder jugadas de estrategia al rival, porque son muy peligrosos. Cuando hemos tenido que defender en nuestra área hemos estado muy serios.

En el fútbol nadie gana fácil y siempre puede haber ese nerviosismo al final, pero más por el resultado que por las sensaciones, porque ellos no nos estaban llegando. Lo que pasa es que en cualquier jugada de estrategia podían haber marcado y llevar el partido a la prórroga».

Bolo aseguró que no le importa el rival que le pueda tocar en esta segunda ronda, que lo que quería era estar en ella: «Me da igual el rival, lo que queríamos era estar en el bombo y ahí vamos a estar. Ahora a disfrutar de la victoria y mañana (por hoy) entrenaremos a la misma hora que cada lunes. Por la tarde veremos el sorteo y empezaremos a preparar la eliminatoria».

El técnico blanquiazul sigue apostando por una plantilla muy equilibrada y competitiva compuesta por unos jugadores que siempre están cuando se les necesita: «He dicho durante todo el año que tengo una plantilla increíble. Hay jugadores que juegan más que otros y en este momento tenemos un once muy definido. Yuri es nuestro líder independientemente de que esté en el campo o fuera, porque ayuda de las dos formas y tiene un comportamiento ejemplar. Este partido es el reflejo de la intensidad con la que entrenan todos durante la semana, jueguen o no. Esas ganas y esa forma de tirar para delante aún no teniendo oportunidades hace que el equipo esté igual de intenso en los partidos, y eso nos hace grandes. Parte del éxito también es de los que entran en la segunda parte o se quedan en la grada», concluyó.