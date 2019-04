Valladolid, Vigo y Madrid para sacar una victoria

OTERO CONDE | PONFERRADA

Dos partidos como local y tres como visitante. Es lo que le queda a la Deportiva hasta la conclusión del campeonato. Y con 56 puntos en su haber, está más que claro -ya lo estaba hace varias semanas- que únicamente con lo de casa no iba a bastar para clasificarse para la fase de ascenso a Segunda División A. Ganar al Ínter y al líder Fuenlabrada aseguraría sólo 62 puntos. Aun empatando en las tres salidas que restan, la marca sería 65, cifra que siempre se considera como la necesaria para jugar el play off. Pero evidentemente es una marca orientativa. Equipos se han metido en la segunda fase con menos de 60 y otros han necesitado superar los 70 en las competiciones de 20 equipos en las que hay una fase de ascenso. Según las cosas a día de hoy, los 66 puntos podrían ser los que diesen el pasaporte, teniendo en cuenta que la Deportiva sale victoriosa de todos los duelos directos en caso de empate, salvo con el Fuenlabrada, con el que aún no ha disputado el choque de la segunda vuelta (3-0 en el de la primera) y con la Cultural, con el que lo tiene empatado. Por eso Bolo insiste en que hay que marcar cuantos más goles mejor.

Contando con que la Deportiva sea capaz de sacar los dos partidos en su estadio, al menos ha de ganar un partido fuera y sacar algún punto más. Las salidas no son fáciles, aunque quizá tampoco sean las más complicadas. Todo dependerá de cómo lleguen a cada partido los rivales del conjunto blanquiazul.

La primera salida es la de esta semana. El Real Valladolid B está cerca de conseguir la permanencia. Tres o cuatro puntos de los 15 que restan le son suficientes. Pero cuanto antes los consiga, menos prisas le entrarán. El campo puede marcar el partido. Ése es seguro una de las razones por las que no se cambió de escenario de los Anexos al estadio. No obstante, la Deportiva ya sabe lo que es ganar en hierba sintética esta temporada. Lo hizo en la cancha del Ínter en diciembre (última victoria fuera), cuando el equipo madrileño no conocía la derrota en su cancha.

En una situación similar a la del filial blanquivioleta está el del RC Celta, pero para el enfrentamiento aún restan dos semanas y media y para entonces pueden hacer cambiado mucho las cosas. Puede haberse salvado ya o estar con el agua al cuello. Antes ha de jugar contra Unión Adarve y CF Fuenlabrada.

La última visita será a la cancha del Unión Adarve. El equipo madrileño está en una complicada situación y tiene por delante encuentros muy difíciles: RC Celta B, Pontevedra, Fuenlabrada y Las Palmas Atlético antes de medirse a la escuadra de Bolo. Además, de los cuatro encuentros previos al de la Deportiva, tres serán a domicilio. En El Toralín se confía en llegar a ese duelo, si el equipo aún pelea por algo, con un rival que ya no se juegue nada.

La plantilla blanquiazul regresa hoy al trabajo para preparar el enfrentamiento ante el Real Valladolid B. Tras la sesión, rueda de prensa de Bolo.