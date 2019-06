Valoraciones, ¿para cuándo?

F

elipe Llamazares está obligado a comparecer para dar explicaciones a los aficionados culturalistas de la pésima campaña realizada y hacia dónde caminará la próxima temporada, algo a lo que parece se resiste sistemáticamente. Recuerdo cuando este periódico hizo un cálculo de la recaudación del club cuando se midió al Real Madrid en la Copa del Rey. Le faltó tiempo para desmentir las cifras aproximadas estimadas y aseguró que el lunes siguiente (esto fue un viernes) haría públicas las cuentas. Han pasado más de dos años y sigue siendo un misterio porque esa nueva comparecencia cayó en el olvido, como casi todo lo que no le interesa hacer público. La Cultural rubricó el desastre de temporada el 12 de mayo cuando se quedó sin opciones de luchar por el ascenso y aunque la competición finalizó una semana más tarde, sigue sin hacer valoraciones quince días después. Está claro que su intención es dejar enfriar al ‘cadáver’ y volver a ilusionar a una afición alicaída pasado un tiempo razonable con nuevas milongas. La temporada de la Cultural no ha sido un fracaso, sino lo siguiente. La locomotora de la entidad, fuera del play off de ascenso, el filial, a pesar del octavo puesto final, tampoco estuvo a la altura si se tiene en cuenta que su presupuesto era, si no el más alto, de los más altos del grupo, y el juvenil A, dotado con un montante económico brutal para la categoría, tampoco se acercó, ni de lejos, a su objetivo de ascender a la División de Honor, al quedarse sin posibilidades a falta de al menos seis jornadas para la finalización. Señor Llamazares debe hacer una valoración para su masa social cuanto antes. Lo demás, opacidad y cobardía.