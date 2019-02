Valverde asegura que su renovación ha sido muy fácil

Ernesto Valverde ha expresado su felicidad, moderada, discreta, en su tono de siempre, pese a que hoy había 27 cámaras de televisión en la sala de prensa de la Joan Gamper, alrededor del anuncio de su renovación o continuación, que él ya dio como muy probable cuando, en los últimos dos meses, no cesó de reiterar que la sintonía con el club, es decir, con el presidente Josep María Bartomeu era “muy buena”. Y, sí, al final, el ‘Txingurri’ ha reconocido que el club le ofreció activar la clausula que le concedía un año más, añadir otro, y que se dieron unos días de reflexión “pocos”, que concluyeron con la firma.

“Es evidente que este anuncio nos permitirá trabajar con mayor tranquilidad y, sobre todo, sin el ruido que provocaba, en cada conferencia de prensa, la pregunta de si seguía o no. Evidentemente, no ha sido ésa la causa de la renovación, pero es bueno para todos, incluso para los jugadores, con quien la relación ha sido siempre excelente, que cerremos este episodio cuanto antes”, señaló Valverde, que puso cara de pocos amigos cuando un periodista le preguntó “¿y si no gana ningún título, qué ocurrirá?”, “pues me lo preguntas entonces, porque yo no me planteo esa situación”.

VALLADOLID, PARTIDO VITAL

Lo cierto es que es de admirar que el Barça haya renovado a Valverde cuando, en efecto, tal y como reconoció el propio técnico, en las próximas semanas, se deciden buena parte de las posibilidades de ‘campeonar’ del equipo azulgrana. “Las próxima semana no, mañana mismo, pues sé que muchos creen que los partidos importantes son el del Bernabéu de Copa o el de Lyon de Champions y para mí, y para mis jugadores, todo empieza por ganar mañana al Valladolid, sumar tres importantísimos puntos y olvidar que venimos de dos empates consecutivos”.

En ese sentido, Valverde agradeció al club la confianza que han depositado en él “entre otras razones porque cuando un club te renueva es porque tiene un proyecto común contigo, con la plantilla y, en efecto, todos trabajamos para poder sumar más títulos”. Respecto a si tuvo dudas, el ‘Txingurri’ ha asegurado que “en ningún momento, porque me siento muy bien en Barcelona, en el Barça, con el cuadro técnico, el presidente, la directiva y la plantilla y, sobre todo, siento que la gente, los aficionados, los barceloneses me respetan muchísimo, respetan mi trabajo y yo me siento muy orgulloso de todo ello”.

SERENIDAD CON UMTITI

Valverde mostró su felicidad por la posibilidad de pasarse cuatro o más años en el Barça, “pues eso significaría que, entre todos, hemos logrado generar un buen ambiente para que ganar sea más fácil, perfectamente conscientes de que sufriremos altibajos en el juego”. El ‘mister’ reconoció que las victorias, los títulos y la despedida de Andrés Iniesta “han sido momentos muy alegres y emocionantes”, mientras que lo peor, hasta ahora, “ha sido las derrotas que, en un club como el Barça, siempre se amplifican y tienen, sin duda, un coste muy alto”.

La conferencia de prensa previa al partido de mañana con el Valladolid, en el Camp Nou (20.45 horas), concluyó hablando de Umtiti (“se que tiene muchas ganas de jugar en Lyon, pero lleva meses sin jugar y hay que ir con cuidado”), elogiando al holandés De Jong (“un jugador muy joven al que no le quema el balón, se compromete en el juego y asume la responsabilidad, pese a ser muy joven”) y, sobre todo, insistiendo en que “mañana no nos podemos dormir, pues los tres puntos son vitales para arrancar, con una sonrisa y delante en la Liga, los otros cuatro partidos que tenemos fuera de casa y que son decisivos. No podemos darle margen al Valladolid, no podemos que ellos crean que pueden ganarnos porque estamos pensando en los siguientes encuentros”.