Valverde: "Hablé con el presidente y me dio su apoyo absoluto"

"He hablado con el presidente y me siento respaldado". Ernesto Valverde, el entrenador del Barcelona, ha revelado que mantuvo una conversación con Josep María Bartomeu. "Le pregunté cómo estaba y él me preguntó cómo estaba yo. Hablé con el presidente y me ha transmitido su apoyo absoluto", ha dicho el técnico azulgrana, que se siente con energía para reconducir la situación tras la eliminación en la Champions con el Liverpool.

"Claro que me siento con fuerzas. No quiero esconderme debajo de una piedra. Estamos tocados, no lo voy a negar", ha dicho Valverde, admitiendo que ha sido "muy doloroso" porque el Barça no perdió 1-0 sino 4-0 y ha vuelto a tropezar en la piedra de Roma. "No he visto el partido, lo tengo bien en la cabeza. Nos han hecho cuatro goles, ante eso los análisis siempre se caen del lado hacia el lado malo".

SE SIENTE STEVE MCQUEEN EN 'LA GRAN EVASIÓN'

"Cuando hay un golpe así todo se tambalea. Cuando pasan estas cosas hay que quemar todo y romperlo todo. Es como cuando tus hijos tienen una pataleta y luego lo debes poner todo en su sitio", ha admitido Valverde, quien se siente "respaldado" por el presidente. "El otro día hacia una broma y decía que estaba como en la película de la Gran Evasión cuando Steve McQueen quería escaparse y siempre lo cogían. Ahí estoy yo, en la celda de castigo", ha precisado el técnico sin saber que a esa celda le llamaban la Nevera.

"Es una oportunidad para intentar ayudar al equipo e intentar levantarlo. Y mostrarse de una manera diferente a lo que esperan nuestros enemigos", ha subrayado Valverde. "Esperen que nos peguemos unos a los otros", ha dicho Valverde, quien ha revelado que Iván Rakitic se ha acercado a su despacho para explicarle su viaje a Sevilla. "Él ha querido hablar conmigo. Hemos comentado la situación y me ha dicho: 'Me he ido a Sevilla para estar con mi familia, con mi mujer y mis hijas. Me han hecho una foto' Ivan es un profesional increíble, de un altísimo nivel. Él no está en una celda de castigo. Tiene que salir y estar y, sobre todo, asumir la situación".