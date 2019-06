otero conde | ponferrada

Queda poco, pero lo más complicado. Así se saben Hércules y Deportiva, tan cerca, pero a la vez tan lejos de la Segunda División. El equipo berciano retomó ayer los entrenamientos y tras el trabajo fue Saúl el que pasó por sala de prensa. El de Cuatrovientos firmó una segunda parte notable después de sustituir a Sielva el pasado sábado. Y ahora promete que el equipo se va a vaciar para conseguir el premio: «Cada vez es más complicado y cada vez hay más en juego. Está a dos pasitos y vamos a dejarnos todo en el campo para poder lograrlo. El equipo que está poniendo el míster lo está haciendo increíble. Yo trato de ayudar en todo lo que pueda y salgo a dar el máximo cuando me toca entrar a jugar. Sólo pensar en el ambiente se me ponen los pelos de punta. Yo lo he vivido en la grada, pero desde el campo aún es mejor».

Entrenador de ambos

Carlos Granero, actual técnico del Chengdu Qianbao FC de China y ex entrenador de Hércules y Ponferradina, aseguró ayer a la agencia Efe que la gestión emocional de los diferentes momentos que se planteen durante la eliminatoria será decisiva para lograr el ascenso: «Son dos equipos definidos que llegan bien a la final. En este momento ya no hay sorpresas. Los aspectos mentales y emocionales serán clave. Son partidos de detalles y de saber gestionar los distintos momentos. A lo mejor la Deportiva no tiene tanto nombre como el Hércules, pero cuenta con jugadores expertos en la categoría. Es un buen equipo hecho para ascender, que se adapta a diferentes partidos dentro del mismo encuentro. Sabe jugar partidos duros y áridos».

Victoria récord

La Deportiva sumó ante el FC Cartagena su octava victoria consecutiva en casa superando el récord que tenía desde la inauguración de El Toralín, que era de siete seguidas en la Liga 2011-2012 con Claudio, la del último ascenso. La anterior mejor marca data de la temporada 1996-1997 en Fuentesnuevas en Tercera División. Correlativamente fueron ocho, aunque estadísticamente figura como con los nueve choques de la primera vuelta ganados en su campo. Lo que pasa es que el último de esa primera parte del campeonato se aplazó por la nieve y se disputó en el mes de abril. Además, también había vencido al CF Endesa en el último partido del campeonato anterior.