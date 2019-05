El VAR llega al boxeo en el duelo Álvarez-Jacobs

El baloncesto, bueno, la NBA comenzó a utilizar el VAR, las repeticiones de video, en la temporada 2002-2003. El fútbol ha tardado un montón (y todavía le están dando vueltas, dado que la polémica no solo no ha desaparecido sino que ha aumentado) a la utilización y buena función del VAR. El tenis consiguió un éxito absoluto con la aplicación y/o invención del 'ojo de halcón', que decide, con justicia y exactitud, sin polémica alguna, si la pelota es o no es buena. Ahora parece ser que le ha llegado la hora al boxeo, al boxeo de altura, de millones y millones de dólares de bolsa, de audiencia y, por supuesto, en la cima del espectáculo, el cuadrilatero del T-Mobile Stadium de Las Vegas. En efecto, la próxima madrugada, por vez primera, una pelea tendrá 'VAR boxístico'.

El duelo por la corona mundial de los pesos medios es, desde luego, de los más atractivos, como siempre. El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, de 28 años, campeón del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo y el norteamericano Daniel 'Miracle Man' Jacobs, de 32, poseedor del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, pelearán, después de protagonizar un espectáculo lamentable en el pesaje de anoche, chocando sus cabezas y haciendo creer que se iban a pegar, se enfrentarán en Las Vegas ante el árbitro norteamericano Tony Week, considerado uno de los tres mejores jueces del momento.

La pelea a 12 asaltos cuenta, por supuesto, con el visto bueno de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y Bob Bennett, polémico y popularísimo director de la Comisión Atlético de Nevada, que han dado su consentimiento a que, a lo largo de los 12 asaltos, Week pueda detener el combate acudir, en solitario y sin asistente alguno, a comprobar la repetición de 'la jugada', el golpe, la ilegalidad y la artimaña para tomar la decisión que considere oportuno.

ÁLVAREZ SE LLEVARÁ 35 MILLONES DE DÓLARES

La llegada del VAR al boxeo, como está ocurriendo en otras muchas disciplinas deportivas, no está siendo exenta de polémica, ya que los tradicionales expertos creen que una de las cosas que aún mantiene vivo el boxeo es el hecho de que los dos contendientes se enzarcen, a menudo (cada vez menos de lo que sería, según ellos, deseable), en un duro intercambio de golpes. Es precisamente en esos instantes en los que es posible que Week, si ve algún golpe impropio, ilegal o, incluso, alguna maniobra fea que provoque una lesión, el habitual corte en una ceja o pómulo, pare el combate para ver, exactamente, qué ha ocurrido.

Álvarez se presenta en Las Vegas con 51 victorias (35 de ellas por KO), dos nulos y solo una derrota ante uno de los campeones más grandes de todos los tiempos, el norteamericano Floyd Mayweather. Álvarez, una de las enormes realidades y esperanzas del boxeo mundial, tiene garantizada una bolsa de, nada más y nada menos, que 35 millones de dólares, que forma parte de los 360 millones de dólares que le han asegurado ganará antes de llegar a diciembre del 2023.

Por su parte, Jacobs, otro enorme púgil, cuatro años mayor que el mexicano, 'solo' se embolsará 15 millones de dólares. Jacobs es apodado 'Miracle Man', el hombre del milagro, por haber superado un cáncer de huesos, algo realmente prodigioso.