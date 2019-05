Velatorio de la Cultural en el Reino

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural concluyó la temporada imponiéndose por 3-0 al Coruxo, pero que no evita el descalabro sufrido por el equipo leonés esta temporada, sin conseguir ni siquiera un puesto en el play off de ascenso a Segunda División que deja el futuro culturalista con una reforma integral en cada una de las estructuras del club. El entrenador culturalista José Manuel Aira anunció, como ya era conocido, que no seguirá al frente del equipo culturalista de cara al próximo proyecto deportivo, al no conseguir el objetivo marcado por el club para su renovación.

Es el primer cambio de la Cultural para la próxima temporada, además de otros muchos. La plantilla se renovará casi en su totalidad junto a otras variaciones en las estructuras del club, tanto en la parte deportiva como directiva.

Un ejercicio deportivo que cabe definir como fracaso después de derrochar 5 millones de euros, que van directamente a la basura, a parte de otras cantidades ingentes de dinero catarí para no conseguir ni siquiera el ascenso del juvenil a División de Honor.

La afición culturalista calificó la campaña desarrollada por su equipo como decepcionante. Por este motivo, las gradas del Reino de León presentaron un aspecto semivacío, en la peor entrada de toda la temporada de largo. Gritaron al director general de la Cultural ‘Felipe vete ya, Felipe vete ya’ en la segunda mitad.

Una temporada para el olvido que llevará consigo muchas innovaciones dentro del club. Aspire continuará arropando al equipo pero en menor medida económica, con la mitad de presupuesto para la próxima temporada. Además, cabe la posibilidad de que un nuevo inversor acompañe a la academia catarí. El futuro, de momento, tendrá que ir vislumbrando de acuerdo a un nuevo plan, en el que hay mucho que renovar por delante. La semana que se inicia discurrirá con los entrenamientos habituales hasta el final de semana, en el que la entidad culturalista cerrará la trapa a una campaña paupérrima en todos los aspectos para la sociedad deportiva culturalista. Aspire ahora tiene la última palabra.

Una semana que además traerá consigo el turno para que los integrantes de la plantilla conozcan de boca del club sus pretensiones para la campaña venidera, con una limpia extraordinaria. La finalidad es no repetir errores que han llevado a que la hinchada se manifieste, como ayer, con su no asistencia al estadio.