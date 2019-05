Los Veteranos de Balonmano León acaban segundos en Galicia

Los Veteranos de Balonmano León subieron al segundo cajón del podio durante el Torneo Internacional que acogió la ciudad gallega de Orense. El conjunto leonés se impuso en todos los partidos que disputó hasta la final con un juego muy vistoso, no exento de calidad. De todas formas, ese pleno de triunfos no pudieron sostenerlo en el último compromiso de este campeonato. Cayeron por un solo gol de diferencia para acabar en esa segunda plaza. Miguel Ángel, ‘El Indio’, es el técnico de un equipo que no ha perdido la pasión por este deporte.