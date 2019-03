Una victoria con dedicatoria a Isma

Dani Alonso podría volver al once titular frente al filial numantino. FERNANDO OTERO -

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Virgen ejercerá esta tarde (16.30 horas) de anfitrión del Numancia B en un partido en el que los leoneses buscarán la victoria para dedicársela a Isma, el gran ausente frente al filial soriano tras el choque sufrido la pasada jornada ante el Zamora en la ciudad de doña Urraca, siendo sustituido en el minuto 28 por Dani, que le obligó a quedar ingresado durante una noche en un centro hospitalario de Zamora en observación, siendo dado de alta en la mañana del lunes posterior, recuperándose de forma satisfactoria en su casa.

Roberto Carlos Fernández, entrenador del conjunto virginiano, podría poner en liza un once titular similar al que presentó frente al líder con el cambio obligado en la portería, aunque Charly y Dani Alonso también tienen opciones de entrar en el equipo inicial ante el Numancia B.

Los leoneses, que ya no se juegan prácticamente nada al encontrarse en una situación en la que tienen virtualmente asegurada la permanencia y no tener opciones reales de clasificarse para disputar el play off de ascenso, pueden erigirse en una pieza determinante en la lucha por la cuarta posición entre el filial numantino y el conjunto maragato en el que inician la jornada con un punto de ventaja, siendo vital para los sorianos sumar los tres puntos en litigio.

Alineaciones probables:

CD La Virgen: Dani, Pablo Suárez, Alex Matos, Fran, Negral, Cristian, Gagyk, Esaú, Jesús, Porfirio y Sergio

CD Numancia B: Konate, Checa, Mateo, Cámara, Fernmández, Ander, Álvaro, Calvo, Ferrer, Raúl y Sanhaji

Campo: Dominicos

Hora: 16.30 de hoy sábado

Árbitro: Frey Domínguez (Ponferrada)