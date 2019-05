Una victoria para sellar el pase

El equipo berciano tiene este domingo la opción de meterse en el play off de ascenso. L. DE LA MATA -

OTERO CONDE | PONFERRADA

La Deportiva tiene por delante dos partidos para sellar su clasificación para la fase de ascenso a Segunda División A. Los dos equipos a los que se ha de enfrentar para acabar el campeonato son madrileños, uno en casa y uno fuera, y con dos situaciones muy diferentes. Mientras ese sábado llega a El Toralín un líder ya clasificado y que puede conseguir en el choque el título de grupo, la semana siguiente la SD Ponferradina acabará la competición ante un Unión Adarve que precisamente ante el Fuenlabrada certificaba antes de ayer el descenso a Tercera División.

Las cuentas dicen que con un triunfo, o sea, llegando a los 66 puntos ya indicados hace mes y medio, el conjunto de Jon Pérez Bolo estará en la segunda fase de la competición a partir del 26 de mayo. Así ya no habría que mirar a nada ni a nadie. Pero el caso es que, dependiendo de otros marcadores y equipos, la Deportiva podría meterse este domingo en el play off empatando y hasta perdiendo. Dependería de lo que ocurriese básicamente con Cultural, Pontevedra y hasta Guijuelo, que mantiene sus opciones después del último triunfo ante el Artístico Navalcarnero.

«Aún no hemos hecho nada», comentaba Bolo el pasado domingo a la conclusión del choque de Vigo.

Ganar al Fuenlabrada supone meterse en el play off y aspirar a ser campeón, aunque tendría que ganar la Deportiva en la última jornada y perder o empatar, según por cuánto hubiese ganado la SD Ponferradina en la jornada 37, el Fuenlabrada el último partido contra el Burgos CF.

La Deportiva se metería también en play off con dos empates, pero hay un condicionante: los goles que fuese capaz de meter la Cultural en los dos próximos partidos. Con dos empates la Ponferradina se clasifica, siempre que el cuadro leonés no le recorte la diferencia de siete goles en el golaverage general de la que dispone el cuadro de Bolo. 51-26 tiene la formación berciana (+25) y 51-33 (+18) el equipo de José Manuel Aira. Para no clasificarse la SDP con dos empates, la Cultural habría de ganar sus dos encuentros y sumar entre ambos una diferencia de goles a su favor de al menos siete dianas.