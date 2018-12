Vinicius dice adiós al Castilla

Vinicius Junior no regresará al Castilla en 2019. El delantero brasileño llegó al Real Madrid el pasado verano como una estrella de futuro que sin embargo no acabó de encajar en los planes del por entonces técnico del primer equipo, Julen Lopetegui. A las órdenes de Solari, el atacante se convirtió en el principal atractivo del filial madridista demostrando por qué Florentino se aventuró a pagar 45 millones de euros. Pronto dejaría claro que la categoría de bronce del fútbol español se le quedaba pequeña. Lo hizo sobre todo como local —apenas jugaba fuera del Alfredo Di Stéfano— pero sí formó parte del once titular en su visita al Reino de León, donde cuajó una gran segunda parte que ayudó a sumar los tres puntos ante la Cultural.

Fue tras ese encuentro ante el conjunto leonés cuando la polémica salpicaría al ex del Flamengo. Felipe Llamazares, director general de la Cultural, criticó públicamente la presencia de Vinicius en Segunda B, asegurando que desvirtuaba la competición ya que «hoy juega contra nosotros y mañana frente a otro rival no. No hay igualdad». Unas palabras que rescataron el viejo debate sobre la necesidad de crear una competición exclusiva de filiales.

La presión de otros clubes del Grupo I y sobre todo de Florentino Pérez —ansioso porque su gran apuesta se asentara en el primer equipo— ayudaron para que Vinicius comenzara a disputar minutos en el Real Madrid. Pero su adiós definitivo al Castilla llegaría con la salida del club blanco de Lopetegui. El entrenador vasco no supo gestionar la presencia del brasileño en Primera, algo que sin embargo Santiago Solari —su técnico en Segunda B— sí ha entendido desde que asumió el cargo de primer entrenador del equipo madridista.

Desde entonces Vinicius no ha vuelto a disputar ni un solo minuto con el Castilla y poco a poco se ha hecho un hueco junto a Bale, Isco, Benzema y compañía. El reto para 2019 es seguir acumulando experiencia para liderar el Madrid del futuro.