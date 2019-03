Vinicius: "El Barça iba a pagar más, pero elegí el Madrid"

Lo quiso fichar primero el Barça (hasta sus padres visitaron La Masia), pero se fue al Madrid. La historia de Neymar, pero al revés. Vinicius Junior, el joven delantero brasileño, de 18 años, se ha convertido en una de las grandes ilusiones del madridismo para olvidar una temporada negra en la que han sido eliminados de la Copa (Barça), de la Champions (Ajax) y están a 12 puntos del Barça en la Liga. "El Barcelona iba a pagar más, pero elegí por el proyecto al Madrid. Escogí al mejor", ha declarado el delantero en una entrevista con Manu Carreño en 'El Larguero' de la Cadena SER.

"Primero fue el Barça, luego el Madrid", ha admitido Vinicius. "Ahí empezó todo muy bien, los visité y me dijeron sus proyectos. Pero todos los jugadores jóvenes que llegaron al Madrid acabaron jugando. Marcelo, con 18 años, Asensio también jugaba...", argumentó el futbolista para explicar las causas de su renuncia al Barcelona.

📻 @Vini11Oficial: "Primero se interesó por mí el Barcelona y luego el Real Madrid. El Barça ofrecía más dinero pero yo escogí al Real Madrid. Escogí al mejor" #ViniciusConManu pic.twitter.com/ugBOIsLVqh — El Larguero (@ellarguero) 19 de marzo de 2019

"Elegí el mejor, no me me hubiese puesto la camiseta del Barça. Yo no estuve en La Masia, solo mis padres", ha recordado Vinicius, explicando que el club azulgrana "quería pagar más" por su fichaje. Pero él no se movió, según cuenta, solo por el dinero. "No elegimos por cuánto iban a pagar sino por el proyecto. Marcelo y Casemiro hablaron conmigo y me ayudaron a elegir al Madrid".

Ni siquiera la posibilidad de jugar con Messi en el Camp Nou cambió su plan. "Mi familia y yo queríamos jugar en el Madrid. Y vivir en Madrid. Todos son del Madrid, mi padre es del Vinicius FC", explicó luego, reconociendo que "hasta Marcelo y Casemiro me dicen que todo está muy rápido".