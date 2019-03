La Virgen quiere mirar hacia arriba

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Virgen recibe esta tarde (16.30 horas) al Burgos Promesas 2000 en un partido en el que los leoneses tratarán de conseguir una nueva victoria en su feudo frente a un rival que al igual que los leoneses ya no se juega prácticamente nada al tener ambos asegurados virtualmente la permenancia en la categoría y no tener opciones de clasificarse para disputar el play off de ascenso.

Roberto Carlos Fernández, entrenador del equipo leonés, podría poner en liza un once similar al que presentó la pasada jornada ante el Santa Marta, pudiendo dar entrada a Addison en detrimento de Jesús de mantener a los jugadores que cayeron derrotados en tierras charras.

Pese a ello, los leoneses buscarán la victoria para mejorar su posición en la tabla clasificatoria que les permita afrontar la recta final de la competición regular con ese objetivo y no hacer de la misma un ‘dejarse llevar’ al no tener ninguna otra opción en las últimas jornadas.

Por su parte, el Burgos Promesas 2000 viene de imponerse al Numancia B (1-0) la pasada jornada, y aunque los puntos ya no tienen prácticamente importancia, tratará de lograr una nueva victoria que le permitiría superar en la tabla al conjunto virginiano y acercarse a los puestos de cabeza aunque ya no tenga prácticamente opción.

Alineaciones probables:

CD La Virgen: Isma, Pablo Suárez, Álex Matos, Fran, Cristian, Rubén, Charli, Esaú, Dani Alonso, Addison y Sergio

Burgos Promesas 2000: Álex, Moyano, Portal, Óscar Vázquez, Casado, Mota, Gallo, Gabri, Torres, Cerezo y Dava

Campo: Dominicos

Hora: 16.30 de hoy sábado

Árbitro: Lorenzo Torres (Salamanca)