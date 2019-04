La Virgen reacciona a tiempo para sumar un punto en Tordesillas

A. ORTIZ | TORDESILLAS

La Virgen del Camino rompió una nefasta racha de tres derrotas consecutivas al conseguir un empate en casa del Atlético Tordesillas (2-2). Los visitantes hicieron un ejercicio de superación superlativo para rescatar un punto en un encuentro que se puso muy pronto de cara para los locales.

El partido empezó loco y no se calmó hasta bien entrada la primera parte. Los asistentes al encuentro no se habían sentado todavía que ya estaban celebrando un gol. Un pase largo de Ruiz desde su campo se coló entre los centrales y Rubo, el más listo de la clase, consiguió cazarlo para batir a Isma en un mano a mano. Pocos minutos después el Tordesillas ponía más tierra de por medio. Los leones no se podían creer haber encajado dos goles en los primeros diez minutos de encuentros. Sin embargo, no se iban a rendir. El Tordesillas, por su parte, cayó de mala manera en la hábito del conformismo.

Y La Virgen no tardó en contestar. Rubén consiguió conectar un disparo desde la frontal a un balón que había quedado franco, pidiendo a gritos ser castigado con dureza. En la segunda parte La Virgen siguió remando para llegar a la orilla. Los leoneses consiguieron empatar un partido que se les puso muy en contra con un gol de Charly, que quiso emular a su compañero Rubén.