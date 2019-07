Viti: «Quería seguir pero el club no cuenta conmigo»

PABLO RIOJA | LEÓN

Cabizbajo, con lágrimas en los ojos y agradecido a la Cultural por «seis años maravillosos». Así se despidió ayer Víctor Díaz ‘Viti’ del club después de que le comunicaran hace días que no entraba en los planes de José Manuel Aira para la próxima temporada. Pese a que el lateral izquierdo tenía contrato hasta 2021 —así lo rubricaba junto a Felipe Llamazares hace más de dos años— ambas partes han llegado «a un acuerdo» amistoso para rescindirlo. «Tenía dos años más, estaba contento y quería seguir, pero la nueva dirección deportiva tomó la decisión de no contar conmigo», confirmó en una sala de prensa del Reino de León abarrotada.

«Ahora mismo concluye una etapa que espero solo suponga un hasta pronto. Me siento un culturalista más», prosiguió un Viti acompañado por el director general del club, quien matizó que se marcha exclusivamente por cuestiones deportivas. «Aira necesita otro perfil para esa posición, eso es todo. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Estamos para tomar decisiones difíciles y esta es una de ellas».

El ya exjugador de la Cultural no quiso revelar su próximo destino «por respeto al club» que ha apostado por él, pero todo indica que será el Ucam Murcia. En su adiós quiso lanzar un mensaje a una afición que le ha ensalzado y ‘lapidado’ a partes iguales. «Como leonés se me ha exigido más, pero puedo decir que siempre di el máximo, que me he dejado todo por la Cultural tanto en los mejores como en los peores momentos. Hay que acabar con buenas sensaciones y felicidad. A los seguidores les pido que se reenganchen y que sigan apoyando como en los últimos años. Deseo que regresen a Segunda».

Viti confirmó que fue el propio Aira quien le dijo al inicio de la pretemporada que no tenía sitio en su segundo proyecto al frente del conjunto blanco. Elegante en su última comparecencia como culturalista, sí matizó que «no le puedes gustar a todos los entrenadores, pero sí puedo decir que jugué con casi todos los técnicos que han pasado por este banquillo». Como broche final, aprovechó para dar las gracias a tantos compañeros, preparadores, trabajadores del club, familiares, amigos y aficionados que le han apoyado desde el primer momento.