Viti deja la Cultural entre lágrimas: "Es difícil para mí esta situación, yo quería continuar"

Cabizbajo y con lágrimas en los ojos. Así acaba de despedirse de la Cultural Víctor Díaz 'Viti', que se marcha del conjunto leonés porque no entra en los planes de José Manuel Aira. "Es difícil para mí esta situación, yo quería continuar pero esto es fútbol y todo cambia en poco tiempo", señala el futbolista leonés cuyo próximo destino -aunque por respeto al club, no quiso desvelarlo- será el Ucam Murcia.

"El club me lo comunicó hace días, no sé quién ha tomado la decisión, pero las razones son deportivas", insiste Viti, que aprovechó para dar las gracias a los compañeros, entrenadores, directivos y trabajadores que ha conocido en la Cultural en sus seis años en la entidad y también a la afición. "Ojalá estén en Segunda cuanto antes y que los aficionados sigan empujando como en los últimos años", deseó.

Tal y como avanzó este periódico, Viti no entraba en los planes de Aira para la próxima temporada pese a que en abril de 2018 Felipe Llamazares escenificaba junto al jugador su renovación hasta 2021. Pero mucho han cambiado las cosas desde entonces. La llegada del técnico berciano en diciembre de 2018 le fue cerrando las puertas poco a poco hasta acabar perdiendo el puesto en favor de Javi Jiménez e incluso tras verse relegado a la grada en varios partidos. Ahora se marcha y prefiere llevarse los buenos recuerdos. "Me quedo sobre todo con el ascenso y el haber jugado en Segunda".

Reconoció que como jugador leonés siempre se le ha exigido un poco más que al resto. "Ha habido momentos buenos y malos, pero siempre me he dejado la piel por este equipo y he dado el máximo". También tuvo palabras de cariño para su pareja y para sus familiares y amigos porque "siempre me han apoyado en todo".