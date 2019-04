Los Warriors derrotaron a los Houston Rockets en gran partido de Kevin Durant

El alero estrella Kevin Durant volvió a ser el líder de los Warriors de Golden State al anotar 35 puntos que fueron determinantes para que su equipo se impusiera por 104-100 a los Rockets en el primer partido de la eliminatoria de semifinal de la Conferencia Oeste que disputan al mejor de siete.

Ninguno de los dos equipos hizo un gran partido, pero al final los puntos decisivos cayeron del lado de los Warriors, que tuvieron en Durant y el base Stephen Curry a los jugadores determinantes.

