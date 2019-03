El Wolverhampton elimina al Manchester United de la FA Cup

Uno de los equipos sensación en Inglaterra durante esta temporada ha sido el Wolverhampton que, este sábado, dominó el juego y lo terminó por ganar 2-1 al Manchester United, equipo que estará enfrentando al Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Un partido parejo durante los primeros 45 minutos, culminó en dominio par parte de los pupilos de Nuno Espírito Santos para avanzar a las semifinales de la FA Cup.

El primer aviso importante fue a través del mexicano Raúl Jiménez, quien ganó la posesión en el área para meter el sólido cabezazo que salvó producto de un manotazo Sergio Romero.

Sin embargo al minuto 70, al delantero azteca le volvió a caer la pelota dentro del área y tras una serie de rebotes, disparó de media vuelta para tomar a contrapié al arquero y con ello, marcar el primero de la tarde.

La insistencia siguió del Wolverhampton y ocho minutos después, Diogo Jota condujo el balón para irse en el mano a mano donde clareó al guardameta para aumentar la diferencia en el resultado.

