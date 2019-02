«Ya no extraña que las mujeres jueguen de forma profesional»

roberto arias | león

Fue una de las pioneras del fútbol femenino leonés. Su ilusión, ganas y pasión por este deporte hizo que superara todas las adversidades, contrariedades y tabús que existían para que las mujeres practicaran este deporte. No le importó el que dirán y dio rienda suelta a su particular pasión, contando siempre con el apoyo de su familia que la animaron a dar un paso adelante para formar parte del León FF, embrión del actual Olímpico de León, de la mano de Aurora López, la gran defensora del fútbol femenino en León. Celsa García Robles (La Vecilla, 1967) vistió la elástica de la selección española en una ocasión. Fue un 24 de abrir de 1997 contra Alemania en la localidad teutona de Lübeck en un partido de preparación del Europeo de Suecia. Una lesión en su rodilla impidió que disputara el mismo. Hoy halará de todas esas experiencias en la octava entrega de las Jornadas del Deporte Leonés organizadas por Diario de León.

—¿Cómo se llevaba ser mujer, jugar al fútbol en aquellos años y además en León?

—Creo que en aquel momento y siendo mujer era complicado, pero también depende de cómo te sintieras y yo me sentía bien, a pesar de los típicos insultos porque una chica jugara al fútbol, pero no me importó porque tenía el apoyo de mi padre, de mi familia y seguí adelante. A todo esto me ayudó el conseguir ser internacional, que para mí ha sido lo más importante de mi vida deportiva al poder disfrutar de un nivel muy alto de lo que es el fútbol. Hacerlo siendo de León, todo un orgullo.

—Fueron unos momentos muy complicados...

—Sí, porque iniciamos una liga en la que competíamos con Asturias, consiguiendo ser campeonas, y de aquello se empezó a realizar una competición a nivel nacional. Teníamos que viajar a Barcelona, no había presupuesto, lo que provocaba ir y venir en fin de semana y cuando llegabas de vuelta tenías que ir a trabajar. Era muy complicado y difícil, pero de una manera o de otra todas aquellas que en algún momento tiramos del carro fuimos un poco pioneras en aquello de la competición femenina.

—¿Qué debe el fútbol femenino al León FF y a Aurora López, una mujer clave en su desarrollo?

—El fútbol femenino en León no hubiera sido posible sin Aurora López y el León FF porque en aquel momento fue la gran promotora de este deporte a nivel femenino. Trabajó desde el primer minuto en buscar apoyos, dinero y jugadoras, llevando incluso a alguna de ellas que vivían en Asturias o Salamanca, por citar algún ejemplo, a sus casas al término del partido. Sin ella no se entendería el fútbol femenino leonés porque es muy importante.

—¿Cree que ese esfuerzo está reconocido?

—Creo que sí. A nivel de equipo el León FF siempre fue muy reconocido, aunque ahora debemos hacerlo porque el Trobajo, el Femenino Ponferradina o el Olímpico de León también lo sean. A nivel personal, no me puedo quejar. En León he tenido todos los reconocimientos que podía tener.

—¿Cómo ve la evolución del fútbol femenino en España?

—Excelente. Veo clubes que trabajan muy bien las canteras y que ya no extrañe a nadie que las mujeres jueguen de forma profesional a este deporte. Sporting o Atlético de Madrid trabajan muy buen la cantera, algo que está comenzando a hacer el Olímpico de León, que están dando los primeros pasos, algo que es muy interesante para León.

—¿Cómo ve la llegada del Olímpico de León a la élite futbolística?

—Creo que su llegada va a ser muy importante para el fútbol femenino en León porque están trabajando muy bien desde su comienzo. Si mantiene esta línea van a conseguir muchas cosas para el fútbol femenino leonés.

—La apuesta de Iberdrola por el deporte femenino en general y por el fútbol en particular, ¿qué ha supuesto?

—Es algo importantísimo por todo lo que aporta, tanto económicamente como a su divulgación. Tras su llegada y la de la televisión ya se ven a las niñas conociendo el nombre de jugadoras importantes, no sólo Messi o Cristiano. Es una apuesta fantástica que está dando el empujón definitivo al fútbol femenino. La primera muestra, los más de 48.000 espectadores que estuvieron presenciando el partido de la Copa de la Reina entre el Athletic y el Atlético de Madrid en el estadio de San Mamés.

—Que la selección española dispute por primera vez un Mundial con la selección absoluta, ¿qué supone para este deporte?

—Cuando ves que la selección española se dispara con el Campeonato del Mundo sub 18 y la clasificación para el Mundial absoluto es por el buen trabajo que se está haciendo. La entrenadora de la selección sub 18 jugó conmigo en la selección española absoluta y veo que está trabajando y recurriendo a los métodos de trabajar con lo que es la mujer dentro del fútbol. España ha llegado muy lejos por eso, porque se trabaja muy bien y desde la cantera.

—¿Cómo recuerda su paso por el combinado nacional?

—Como un sueño, con un trabajo diferente al del club, viviendo por y para el fútbol durante el tiempo que duró la concentración, pero muy ilusionante, destacando la gente que conocías y lo mucho que mejorabas con un trabajo muy intenso. Eso me sirvió muchísimo para formarme en mis pasos siguientes como futbolista y como entrenadora.

—¿Qué le diría Celsa a las mujeres que quieran jugar al fútbol?

—Lo primero, que van a formar parte de un equipo y que deben cambiar el yo por el nosotras porque trabajamos todas juntas, y una vez que adquieren ese sentido de jugar al fútbol, no al balón, que practiquen todos los días sin complejos.