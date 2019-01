OTERO CONDE | PONFERRADA

Cuando se entró ayer en la sala de prensa de El Toralín parecía que uno sufría un «dejà vu», sólo que en vez de estar Carlos Terrazas, estaba Eduardo Domínguez, consejero delegado de la entidad deportivista, que fue el encargado de presentar a Guille Donoso. El 2 de febrero del 2018 también se producía esa presentación, pero entonces la Deportiva pasaba por un momento complicado. El asturiano llegaba con ilusión, igual que ahora, y ya marcaba en su primer partido en casa. Quizá este año suceda lo mismo, porque para Guijuelo parece que aún no estará, pues se encuentra en la fase final de la recuperación de una lesión producida el 6 de diciembre. Sólo es un vaticinio, pero su aparición en el campo de juego, acaso ante el Fabril un año y un día después de su primera vez puede ser apoteósica. Estuvo tres meses y medio en el conjunto berciano y se ganó el cariño de la hinchada. Las expectativas para esta campaña son diferentes a las de hace un año.

Guille era pretendido por más equipos, aunque el que pujaba más fuerte era la UD Logroñés. Pero la Deportiva estaba ahí y...: «Cuando salió el interés de la Ponferradina no hubo más dudas. Ya quise venir en verano, pero surgió todo un poco tarde y no había fichas disponibles». El futbolista espera que las cosas no sean como el año pasado, cuando el equipo sufrió casi hasta el final para salvar la categoría: «Vengo con la misma intención de llegar y darlo todo desde el primer día. Este año el objetivo es más ambicioso y espero que se disfrute más».

Con Guille Donoso la Deportiva se encuentra ahora con cinco extremos o al menos con cuatro y medio, según se considere o no como tal a Jorge García.

Guille ya se puso ayer a las órdenes de Bolo. El equipo entrenó en Compostilla de cara a afrontar el choque en la hierba artificial del Municipal de Guijuelo pasado mañana desde las seis de la tarde. El resto de la plantilla está disponible para afrontar el duelo ante el cuadro chacinero.