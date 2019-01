Yeray: «Nunca pensé en irme de la Cultural»

PABLO RIOJA | LEÓN

Sin pelos en la lengua. Así se mostró una vez más Yeray González a la hora de analizar su futuro en la Cultural y la actualidad de un equipo que no acaba de enganchar una buena racha en la Liga. El considerado como uno de los pesos pesados del vestuario ha vuelto a recuperar la titularidad con la llegada de José Manuel Aira, pero su temporada no empezó de la mejor manera. La falta de entendimiento con su antiguo entrenador, Víctor Cea, le fue restando protagonismo en el once hasta ser casi residual. El canario llegó a manifestar públicamente que no se sentía valorado e incluso abrió la puerta a una posible salida en el actual mercado. Pero su nuevo rol ha hecho que las aguas se calmen dando un giro a su discurso. «Nunca pensé en irme de la Cultural», dijo ayer el centrocampista.

«Es cierto que no tenía los minutos necesarios, pero nunca se me pasó por la cabeza otra idea que no fuese continuar», insistió antes de matizar que ha tenido «otras opciones» para dejar el club, pero «nunca valoré del todo las cosas que han ido llegando porque quiero seguir aquí y devolver al equipo a la categoría de plata». Yeray, como el resto de la plantilla, tienen claro que el único objetivo real es regresar a Segunda esta misma temporada. «Viene un tramo importante, ahora empezamos con el Pontevedra. Tenemos que dar un paso adelante en casa, jugando como sabemos y así, seguro que conseguiremos recuperar la dinámica positiva».

La salida de Cea ha hecho —según el medio centro— que la tensión entre los seguidores culturalistas sea historia. Al menos, por el momento. «Veo a la gente ilusionada, más contenta. El equipo está siendo dominador, está reflejando su capacidad en el juego poco a poco. Las sensaciones son muy buenas, pero hay que materializar todo eso en puntos». Y es que la falta de gol continúa siendo uno de los principales caballos de batalla de la Cultural. El pasado domingo, en la derrota ante el Rápido de Bouzas, gozaron de numerosas ocasiones que sin embargo no sirvieron para remontar el partido. «En los últimos encuentros se están viendo cosas. El último día generamos mucho, dominando, aunque nos faltó el gol. Esa es la actitud, sin volvernos locos. Creo que las cosas llegarán».

González acaba de cumplir cien partidos defendiendo la camiseta de la Cultural. «Estoy feliz por ello. Hoy en día no es fácil, me siento muy feliz aquí. Hemos pasado de todo, son etapas importantes y me siento muy orgulloso». Confiesa que su mejor momento en León, hasta la fecha, fue en el arranque en Segunda División y a nivel colectivo el ascenso del primer año. Ahora, Yeray está más comprometido que nunca para repetir la gesta.