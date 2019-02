«Yo fui con la cabeza lo que Messi es con los pies»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

«Yo fui con la cabeza lo mismo que Messi es con los pies». así se definía Mariano Arias ‘Marianín’ en su clase magistral ante un auditorio entregado en el que no faltaron algunos de los que fueron sus compañeros, más bien hermanos, en aquella Cultural a la que con sus goles contribuyó de forma decisiva a ascender A Segunda División en la década de los setenta, los Manolo Ovalle, Larrauri y Paco Villafañe. Tampoco jugadores que dejaron huella en el club como Mantecón y Nines, el actual técnico José Manuel Aira, el presidente de la entidad Felipe Llamazares y una destacada representación de la cantera, desde jugadores a técnicos. El mundo del fútbol leonés y en especial del culturalismo arropaba a un jugador que sin duda alguna ejerció como gran embajador del fútbol leonés fuera de sus fronteras. También como referente dentro. Marianín, que era presentado por el Jefe de Deportes de Diario de León,Ángel Fraguas, iniciaba su recuerdo personal con los primeros años en su localidad natal y en la que sigue viviendo tras finalizar su etapa como jugador, Fabero. «Allí me inicié en el fútbol. Primero en la Peña Altaco y luego en la Valentín antes de pasar al Fabero en el que milité dos años. Al principio sólo intervenía en los partidos de casa ya que mis padres tenían un bar-salón de baile y había que ayudarles los fines de semana. Luego ya fui viajando. Recuerdo todavía como si fuera ayer mi primer encuentro como visitante. Fue en Villaseca de Laciana. Y la cosa no pudo salir mejor ya que ganamos 2-6 con cuatro goles míos», apuntaba todo un goleador como el berciano.

De Fabero a Bembibre. «Allí coincidí con mi etapa en la mili», remarca. Y precisamente de esa etapa se debe su apodo de Marianín. «Yo tenía encomendada la labor de policía militar y para poder jugar los fines de semana vendía las guardias. Ahora se puede decir porque ya ha prescrito y no me pueden meter en la cárcel (risas). Pero en aquel momento tuvimos que hacer un apaño. No podían enterarse que cuando tenía que estar en el cuartel andaba por los campos de fútbol jugando. Por eso decidimos con el Atlético Bembibre de que me pusieran Marianín en lugar de Mariano para que los mandos militares no se enteraran. Y ese nombre, fíjate tú, ha perdurado hasta nuestros días y casi toda la gente me llama así, como también puede hacerlo como Mariano, para mí es lo mismo».

Del equipo rojiblanco a la Cultural. «Fue mi padre el que firmó el contrato con los hermanos Rabanal. Yo de eso no sabía y por eso fue mi progenitor el encargado de rubricar la firma en el capó de un coche. Precisamente en la Cultural viví momentos muy especiales. Me han tratado siempre con cariño y aunque también viví años muy bonitos en el Oviedo en Primera División en la Cultural fue donde me hice como jugador. Basta decir que hasta que firmé con ellos me limitaba a jugar. No sabía nada de eso que era entrenar».

En el club de su tierra fue precisamente donde vivía un momento especial, el ascenso a Segunda División junto a los Ovalle, Villafañe, Piñán, Larrauri, Félix y Zuazaga. «La Cultural llevaba mucho tiempo persiguiendo ese objetivo y al final lo logramos. Llegábamos a Segunda, una categoría que antes y a día de hoy es la que como mínimo se merece el club. Durante tres años, salvo algún retoque, éramos los mismos jugadores en la plantilla. Y eso creo que fue decisivo para lograr subir. También el compañerismo que existía entre todos los jugadores. Éramos como una familia». Aquella campaña Marianín anotaba 36 goles. Y eso que como apuntó un asistente a la conferencia, se perdió los cinco primeros partidos de Liga a causa de una lesión. Su excelso rendimiento en el club le valió para dar el salto al Oviedo, que precisamente había ascendido a Primera. Allí también iba a hacerse un hueco no sólo en el once inicial, también en la historia del club carbayón. «Jugar en Primera es algo que también guardo con un gran recuerdo, a pesar de que si he de ser sincero es ahora cuando lo valoro más. Antes me centraba más en jugar, en divertirme en el terreno de juego. Además logré ser el Pichichi y, tal vez algo que es lo que más emoción me ha proporcionado este deporte, debutar con la selección absoluta española frente a Turquía. Fue un momento único. El poder escuchar el himno de España. Recuerdo que cuando el seleccionador me mandó a calentar sentí algo que no se puede expresar. Salí por Claret», precisa.

Su olfato de goleador, le valió no sólo para jugar en equipos como la Cultural y el Oviedo. También para que otros se fijaran en él. «El Madrid estuvo interesado en mí pero al final no salió la cosa y en mi lugar fichó Santillana. También el Barcelona que entrenaba Rinus Michels. Por el Málaga también estuve a un paso. Estaba casi todo hecho y el viaje preparado cuando mataron a su presidente y la cosa se fue al traste. Hubiera sido un buen destino aunque Oviedo no fue tampoco malo. Además allí, en el Málaga, el trampolín para luego jugar en el Real Madrid y el Barcelona era notorio. Otro equipo que me quiso fue el Valencia, Rayo Vallecano y el Celta. Este último pocos meses antes de dejar el Oviedo. Quizás es lo único que puedo reprocharle a ese club, mejor dicho a aquella directiva, que no me dijera que querían ficharme en el Celta cuando unos meses después de iban a dar la baja».

Su ADN de goleador estaba bien visto. «A día de hoy me puedo comparar a un Luis Suárez o un Aduriz. Respecto al delantero del Barcelona incluso yo era mejor que él en el juego aéreo. Yo con la cabeza lo que Messi es con los pies».

Faberense y culturalista hasta la médula, Marianín recuerda con una emoción especial sus dos etapas en el club leonés. «Fueron muy bonitas y sirvieron para que no sólo disfrutara con el fútbol, también para hacer muy buenos amigos. En el vestuario éramos como una familia. De esas etapas dejé excelentes amigos, en especial Félix y Zuazaga», precisaba emocionado. En su mente, muchos recuerdos con el fútbol como nexo de unión, algunos de ellos sus tres goles a Iribar en San Mamés, los dos a la Real Sociedad... También sus andanzas con los defensas rivales. «Los de hoy en día son unas hermanas de la caridad respecto a los que tuve que vivir yo. Eran duros, incluso alguno algo más. Con alguno incluso tuve que irme a la caseta. Recuerdo un partido en Cádiz, pero también otros»,. Uno de esos defensas que se pusieron en su camino fue Migueli. Pero para Marianín nada era imposible. «Por eso me apodaban el Jabalí del Bierzo. Para mí no existían barreras ni muros. Yo iba a por todos para derribarlos».

De su Cultural, club con el que llegó a anotar 114 goles en sus dos etapas. «En Liga fueron 101 pero en su momento se olvidaron de apuntarme otros 13 de la Copa para llegar a los 114 que para mí son toda una joya», el delantero faberense espera que a corto plazo «pueda subir a Segunda. Tiene los mimbres necesarios, pero hay que tener paciencia. En su día se diseñó un proyecto a cinco años y en el primero se lograba subir. Lástima que a la temporada siguiente se bajara. Pero hay que dejar hacer a la directiva encabezada por Llamazares, al entrenador y a los jugadores. La Segunda División es a lo mínimo que se puede aspirar por la historia del club, la afición, la ciudad... Eso sí, la afición creo que es un poco fría. A mí me han tratado muy bien y yo la quiero mucho, pero tienen que ser conscientes que hay que darle tiempo al tiempo a las cosas. Las prisas no son buenas por mucho que todos queramos que logre recuperar un sitio en la Segunda División». Marianín tampoco se olvidó de los entrenadores con los que a lo largo de sus años como futbolista ha convivido. «De todos guardo algo aunque los que más me marcaron fueron en la Cultural Desiderio Herrero y Rafa y en el Oviedo, Sabino Barinaga». en ese capítulo también apuntaba que «sería algo significativo y especial que un entrenador de Ponferrada como es José Manuel Aira llevara a la Cultural a Segunda División».

En la Cultural dejó huella, pero también en el Oviedo donde no sólo lograba ser Pichichi de Primera División, también anotar el gol mil del equipo asturiano. «Para que no quedara lugar a las dudas marqué el mil, pero también el mil uno y el mil dos».

El Jabalí del Bierzo también recordaba que en todos los clubes en los que llegó a militar había anotado en el primer partido. «Lo hice en el Fabero, luego en el Atlético Bembibre, en la Cultural y en el Oviedo». Respecto a la cantera apuntaba que un «club que quiere ser grande tiene que crecer desde la cantera. Es esencial». A este respecto se refería a los jugadores. «Los niños nunca tienen que creerse ser mejores que sus compañeros o los rivales. Para eso están los entrenadores, en este caso los encargados de guiarlos».