Yuri: 12 goles en 13 partidos

OTERO CONDE | PONFERRADA

Siguen cayendo elogios para Yuri por sus espectaculares números en esta campaña. Aunque las críticas tampoco han dejado de aparecer, sobre todo por todo lo suscitado tras el tercer gol al Real Madrid Castilla, lo cierto es que las palabras de asombro llegan desde toda España. Sus números y actuaciones no dejan indiferente a nadie. El domingo volvió a resultar letal con su quinto hat trick como deportivista, segunda de esta campaña. El brasileño sale a una media de casi un gol por partido, si tenemos en cuenta que ha disputado trece de los quince que van, pues se perdió los dos anteriores por sanción. Pero es una media. De hecho, hay dos hat tricks, el de antes de ayer y el del día del Rápido de Bouzas. Son ya 12 goles y 132 en su estancia en el cuadro berciano.

«Tres partidos sin marcar no lo esperábamos para nada, pero lo importante es que el equipo crea ocasiones. Unas veces entran y otras no. Esta vez logramos meter cinco y ganamos un partido importante después de tres jornadas sin poder marcar. En Navalcarnero tuvimos ocasiones y no lo conseguimos y contra el Real Valladolid salió todo perfecto. Con el 1-0 ellos tenían más el balón y tuvieron el tiro al palo. En la siguiente acción marcamos el 2-0. Es el fútbol. A nosotros en Navalcarnero nos tiraron una vez y nos ganaron», afirma Yuri.

El trigoleador ante el filial blanquivioleta también habló de goles, marcas y liderato: «No importa quedarse a un gol del liderato. Lo importante es tenerlo al final del campeonato. Está claro que queríamos ponernos primeros, pero da igual. Puede que el 4-0 fuese el más bonito, pero yo me quedo con la victoria del equipo. Nunca me fijo marcas ni lo voy a hacer ahora. Estoy para ayudar al equipo al máximo y si lo hago con goles, mejor. Lo más importante es el equipo y que está ahí arriba».

Por último, el brasileño hizo hincapié en la importancia del próximo duelo, pues la Deportiva suma ya más de dos meses sin vencer a domicilio: «Si quieres estar arriba, hay que ganar fuera. Vamos a ir a Madrid a intentar ganar».

La Deportiva hizo con el Real Valladolid lo mismo que ante el Castilla hace un mes, pero bastantes minutos antes. Ante el filial merengue el posible 2-3 se fue al poste y en el contragolpe Yuri fabricó un penalti que convirtió en el 3-2. Frente al filial pucelano se pasó en unos segundos del posible 1-1, que también se fue al poste, al 2-0 en un contraataque resuelto por el brasileño.

Operación

Gianfranco Gazzaniga fue intervenido con éxito en la mañana de ayer de la fractura que sufre en la falange distal del cuarto dedo de la mano derecha, producida en un choque con Míchel Zábaco en el partido contra la Cultural Leonesa. Con la cercanía del parón navideño y los plazos de la recuperación, es posible que el guardameta deportivista no vuelva a jugar hasta el 2019.