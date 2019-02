Yuri no estará en Bouzas

Álex Estébanez | Ponferrada

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, confirmó ayer, en su habitual rueda de prensa de los viernes, que Yuri no será de la partida mañana en el Baltasar Pujales ante el Rápido de Bouzas. El jugador brasileño no ha entrenado durante la semana para recuperarse de sus molestias en el cuádriceps y Bolo no está dispuesto a arriesgar más con su máximo goleador.

«Es el capitán y un líder del vestuario», aseguró el técnico vasco, «pero lleva arrastrando molestias desde el partido ante el Salamanca porque ha querido ayudar al equipo. Necesitamos a Yuri al cien por cien y por eso debe descansar como ha hecho esta semana». Es más, aunque confía en que esté recuperado para recibir al Pontevedra la próxima jornada, tiene claro que «si no está al cien por cien la semana que viene no lo vamos a forzar. El jugador tiene que estar a gusto en el campo para rendir y disfrutar».

Bolo volvió a analizar la situación de su equipo tras los malos resultados de las últimas jornadas, destacando esta vez el componente psicológico. Así, recordó que en el partido ante el Coruxo «a raíz de su gol volvimos a ser un equipo vulnerable, con pocas ideas y superado por el rival, porque nos afecta mucho lo que nos pasa en los partidos».

El entrenador deportivista desveló que «he hablado con ellos y les he dicho que hay que ser valientes, que puede pasar que el rival te marque un gol o que te remonte un partido, pero no podemos perder nuestra forma de jugar o de saber qué hacer en cada momento. Al final, todo el mundo se acostumbra a ganar y cuando pierde es difícil aceptarlo, pero esto es un deporte. Ahora no estamos ganando todo lo que quisiéramos, pero eso no puede afectara a nuestra forma de ver el fútbol o la vida».

En cualquier caso, Bolo aseguró que ha visto a su equipo con ilusión por revertir la situación y «ganas de que llegue el partido del domingo para demostrar lo que trabajamos durante la semana. Con esas ganas vamos a por los tres puntos».