Yuri se prepara para volver

otero conde | ponferrada

El capitán puede volver. 46 días después de su lesión, Yuri volvió a entrenar con normalidad en la mañana de ayer. Se ha perdido seis partidos, en los que la Deportiva ha sumado cuatro victorias y dos empates. Cuando más pesimista era el deportivista, el equipo dio un paso adelante. Y eso lo ha valorado el brasileño, que aun lesionado, ha estado siempre en el vestuario, en los calentamientos y en los partidos y viajes junto a sus compañeros: «Estoy contento por volver a entrenar y estar con mis compañeros. He pasado unas semanas bastante complicadas, pero ya estoy entrenando. Las sensaciones son buenas. Lo mío fue una lesión en un músculo traicionero como el sóleo y hay que ir con tranquilidad con él. Durante aquella semana tenía molestias, pero entrené para llegar al partido, me vi bien y en el encuentro me lesioné. He querido estar con el equipo en todo momento. No por estar lesionado, voy a estar fuera. Los compañeros han respondido. El equipo entró en una dinámica espectacular compitiendo, ganando partidos y dejándose la piel en el campo. Estoy muy orgulloso de mis compañeros. «La Barba», que meta goles, que está bien. Pero también Kaxe y todos los demás. Estamos todos juntos. Me alegro mucho por ellos y espero que sigamos en esta línea. Lo importante es el equipo, no si juego yo o no. Tenemos un partido muy importante el domingo y hay que ganar para asegurar el play off. Hay que estar todos juntos para lo que viene. El Fuenlabrada es un gran equipo; es complicado de marcarle, pero jugamos en nuestro campo y con nuestra gente. Da gusto jugar con esta afición y no va a ser diferente el domingo».

Un nuevo intento

Después de ser durante muchos años un equipo «ascensor», que andaba entre Segunda División B y Tercera, el CF Fuenlabrada se acomodó en la división de bronce (ascendió a la vez que la Deportiva dio el último salto a Segunda División A) y en las últimas campañas ha peleado por llegar por primera vez al fútbol profesional. Tras dos campañas siendo tercero, cayó en la primera y en la segunda eliminatoria de play off y ahora está más cerca que nunca de aspirar a subir desde el primer puesto de la Liga regular. En la mayor parte de la segunda vuelta el cuadro azul ha ocupado la primera posición, la cual espera rubricar en El Toralín pasado mañana.