Yuri quiere seguir en la Deportiva

otero conde | ponferrada

Yuri espera renovar con la Deportiva. El término de la temporada 2018-2019 también supone el vencimiento de la vinculación del capitán blanquiazul y el club. Yuri ha vivido su segunda etapa en la escuadra deportivista tras el paréntesis de casi un año que supuso su salida en el mercado invernal de la temporada 2015-2016. Estuvo jugando en China, lo que coincidió con el descenso del equipo berciano a Segunda División B, lo cual lamentó. En el siguiente mercado invernal regresaba a la entidad de El Toralín con el objetivo de clasificar al equipo para la fase de ascenso y pelear para devolverlo a la categoría de plata. Firmaba por dos temporadas y media. Esa campaña, tras muchos tumbos en el campo y también en el banquillo, el equipo quedó quinto y no se metió en play off. Y en la siguiente hubo de luchar por no descender. A pesar de la opinión del entrenador sobre el delantero brasileño, éste le acabó sacando las castañas del fuego con sus goles, que permitieron a la SD Ponferradina no caer a la Tercera División. Finalmente, en la temporada que concluía el pasado domingo la pretensión de Yuri se acababa cumpliendo. Él casi lo consideraba como una deuda personal con la entidad.

Ahora toca negociar para quedarse. Su capacidad para meter goles parece fuera de toda duda, aunque desde fuera se mira cada vez más a su carnet de identidad. Yuri cumplirá este verano 37 años y la incógnita está en cómo puede ser su rendimiento en una categoría mucho más exigente. Es un aspecto del que se habla año a año desde hace varias campañas, pero al que él contesta con goles.

«Acabo contrato y vamos a sentarnos a hablar, pero la Ponferradina es mi casa. Espero y deseo seguir, pero ya se verá, porque el sueño era ascender con mi equipo y jugar con él en Segunda División A», afirmó ayer en el acto institucional en la Diputación.

Yuri llegó a la Deportiva en el verano del 2009 y salvo el paréntesis del fútbol chino, sólo ha vestido la camiseta de la Deportiva desde entonces. Aunque sus dos primeras temporadas no fueron buenas, a partir de entonces se ha convertido en el estilete blanquiazul. Incluso acabó máximo goleador del equipo en la temporada en la que se fue en enero a China.

En la última temporada Yuri totalizó 18 goles hasta su lesión de la jornada 30, sumando uno más en la fase de ascenso. El delantero ha sido padre de dos bebés durante la campaña recién finalizada con una berciana, con lo que su futuro parece ligado a la comarca.