Yuri de Souza, de dos en dos

OTERO CONDE | PONFERRADA

La Deportiva recuperó la sonrisa ante el Fabril después de sumar un solo punto en las tres jornadas previas y ver comprometida su plaza de play off. Además, el fin de semana fue muy positivo, pues de los que ocupaban los seis primeros puestos antes de la disputa de la jornada, sólo el equipo berciano sacó su partido adelante. Y más cuando se acerca un nuevo fin de semana en el que seis de los ocho primeros se ven las caras entre sí, entre ellos el cuadro de Bolo.

De nuevo, papel destacado de Yuri. El brasileño no anotaba desde el 6 de enero, cuando lo hizo frente al Unión Adarve. En los dos siguientes encuentros el equipo se quedó sin marcar y la semana pasada no jugó. Lo hizo por partida doble horas después de ser también padre por partida doble. El ariete de Maceió lleva tres dobletes y un hat trick en este Liga. «Ya nos tocaba ganar. Sabíamos de la importancia de ganar para seguir arriba y el equipo ha hecho un gran trabajo. El primer gol al inicio nos dio tranquilidad y después nos salió un partido redondo, sobre todo en la primera parte, en la que estuvimos muy intensos y no dejamos jugar a sus jugadores de calidad. En la segunda sabíamos que iba a haber espacios porque ellos iban a intentar entrar en el partido y tuvimos un par de ellas para poder marcar más. Estoy contento por todo, por mis hijos y por poder dedicarle un gol a cada uno», dijo Yuri al término del choque.

El que también marcó en la última fecha disputada fue Son. El sevillano se estrenó como goleador con al elástica blanquiazul: «Sabíamos que no estábamos pasando por un buen momento. La semana pasada ya se vio otra actitud y otro equipo. Y contra el Fabril dimos la cara y fuimos a por el partido desde el minuto uno».

El sevillano bromeó con su gol: «De vez en cuando me equivoco y esta vez ha pasado. Vi al portero adelantado, tiré y hubo suerte».

Son se refirió al importantísimo partido de este domingo a mediodía ante el San Sebastián de los Reyes, que ahora está dos puntos por debajo de la SDP: «Es un campo muy complicado, un rival directo que quiere seguir arriba, y nosotros queremos ganar para estar lo más arriba posible».

Cambio de «prefijo»

Es una expresión que utilizaba mucho Claudio cuando su equipo cambiaba la decena de la cifra de puntos. La Ponferradina traspasó los 30 con el triunfo ante el Ínter de Madrid/Boadilla el 9 de diciembre y hasta antes de ayer no pudo poner el ‘4’ en las decenas.

Por cierto, por primera vez desde que llegó a la Deportiva, Kaxe no jugó. Y en el rival de este domingo, el San Sebastián de los Reyes, Rubén Valverde fue expulsado en Fuenlabrada y no jugará contra el equipo de Bolo.