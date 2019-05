Zabaco o Isi, las opciones para suplir a Ríos Reina

OTERO CONDE | PONFERRADA

La baja de José Antonio Ríos Reina por sanción marca la preparación del próximo partido de la Deportiva. El no fichaje de otro lateral izquierdo en las ventanas destinadas a incorporar a jugadores hacía prever que iba a ser un jugador imprescindible esta temporada y así ha sucedido. El sevillano es, con seis minutos más que Óscar Sielva, el futbolista que más minutos ha disputado esta campaña en las filas de la SD Ponferradina (2.969). Su aportación ha experimentado una mejoría esta temporada, sobe todo en este tramo final de la competición. En la primera vuelta vio la quinta tarjeta amarilla ante el RC Celta B y se perdió el partido de Fuenlabrada. Ahora será el choque ante el cuadro gallego el que se pierda tras ver la décima el pasado sábado ante el Ínter. Y sin haber recambio natural, el entrenador tendrá que adaptar a alguien al lateral izquierdo.

Hoy vuelve el equipo al trabajo y buen seguro que el técnico comenzará a buscar la mejor opción para suplir al hispalense. En su anterior sanción fue Yacouba Diori su sustituto. Había más bajas en defensa y en otras posiciones y el nigerino tuvo que ser adaptado a esa banda. Fue su reaparición tras casi 11 meses de baja. Pero Yac ahora vuelve a estar lesionado. Por tanto, retrasar a Isi, que regresa de sanción, o volcar a un defensa zurdo como Zabaco a la izquierda son las opciones más factibles. Y viendo el momento de forma y el desequilibrio arriba que hoy por hoy supone la presencia del murciano, las opciones podrían ir más por la segunda opción apuntada.

El pasado sábado ya hubo una novedad en la zaga como fue Jon García, ausente durante bastantes jornadas de forma regular. La baja de Yac hizo que Trigueros y el vasco fuesen los encargados de ocupar el eje de la defensa. Y parece que el domingo repetirán.

próxima temporada

Según lo establecido el lunes por la Asamblea de la RFEF, la Deportiva empezará la próxima edición de la Liga el 18 de agosto en caso de estar en Segunda División A y el 25 si sigue en la categoría actual. En cuanto a la nueva Copa del Rey, hasta el 18 de diciembre no entrará en liza. En caso de estar en la categoría de plata, jugaría en la primera ronda a partido único en campo del rival contra un conjunto de Regional de Aficionados, Tercera División o uno de los cuatro semifinalistas de la última edición de la Copa RFEF. En caso de militar en la división de bronce, su oponente será un equipo de la misma categoría (75% de posibilidades) o uno de los ocho de las categorías inferiores que no hubiese quedado emparejado con los del fútbol profesional. La segunda ronda se disputa un fin de semana en el que no habrá Liga en Primera División (12 de enero), pero sí en Segunda División B y Tercera, por lo que se avecina conflicto a la vista.