Zidane: "Si Bale se puede ir mañana, mejor"

No jugó ni un minuto. Ni se vistió en el estreno, con derrota, del Madrid de Zidane (capítulo dos) ante el Bayern de Múnich (3-1). Se sabía que Zinedine Zidane no contaba con Gareth Bale para su nuevo proyecto. Pero no lo hizo tan evidente como después del encuentro ante el campeón alemán. "Si se puede ir mañana, mejor", llegó a decir el entrenador francés.

"Bale se ha quedado fuera porque el Madrid está tratando su salida", había empezado comentando Zidane cuando le preguntaron por la ausencia en la convocatoria del futbolista galés. "No es nada personal, no tengo nada en contra de Bale, pero tomo decisiones", ha argumentado el técnico blanco en Houston tras caer con el Bayern.

NI UN MINUTO PARA MARIANO

"Llega un momento en el que hay que cambiar. Y es bueno para todos su salida. La salida es la decisión del entrenador, y también del jugador, que conoce la situación", ha sentenciado Zidane dando así por cerrada la etapa del galés en el Madrid. Falta ahora ponerle destino y día a la salida de Bale, el galáctico que debía llevar la bandera de Cristiano cuando este se fue del Bernabéu. Pero ni supo ni pudo, condicionado por un carrusel de lesiones musculares.

Bale no se vistió; Mariano, sí. Pero el exdelantero del Lyón tampoco jugó ni un solo minuto, a pesar de que Zidane hizo dos equipos completamentes distintos contra el Bayern: el titular en la primera parte (1-0) y el suplente, repleto de jóvenes, en la segunda (3-1). Es el mensaje del técnico para que Mariano entienda que no tendrá oportunidades porque apostó primero por Benzema y luego por Luka Jovic, uno de los nuevos fichajes de este verano. Mariano ni se movió del banquillo.