¿Cómo te afecta la ruptura con Google si tienes un Huawei?

La noticia de que Google rompía relaciones comerciales con Huawei en cumplimiento de la directiva de Donald Trump que prohíbe a empresas de EEUU hacer negocios con firmas extranjeras sospechosas de espionaje ha desatado las alarmas entre los usuarios de teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos de la marca china, millones de personas en todo el mundo. Intentaremos a continuación aclarar las dudas de aquellos que tengan un dispotivo Huawei.

La decisión de Google supondrá que, salvo que se reconduzca la situación, que se enmarca en la guerra comercial de Trump contra China, los dispositivos de Huawei no tendrán las actualizaciones y aplicaciones de Google. Esto no afectará a quienes ya tengan un Huawei ni a los productos que se encuentren en las tiendas, sino a los productos que en el futuro lance Huawei. Los 'smartphones', tabletas y otros productos de Huawei que ya tenemos o que están a la venta en el mercado ya vienen con Android.

El problema o las dudas que persisten es precisamente qué pasará con los dispositivos que Huawei lance en el futuro o qué pasará en el momento en que Google lance una nueva versión de su sistema Android.

Las empresas afectadas --Huawei, Google y Android-- se han apresurado a aclarar conceptos.

HUAWEI

El gigante tecnológico asegura en un comunicado que seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicios posventa a todos los 'smartphones', tabletas y dispositivos Huawei y Honor, tanto a los que se hayan vendido como a los que siguen estando en 'stock' en todo el mundo.

La firma recuerda que "ha contribuido considerablemente al desarrollo y crecimiento de Android alrededor del mundo". "Como partner clave de Android, hemos trabajado conjuntamente con la plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a la industria como a los usuarios", añade el comunicado de Huawei, que insiste en que seguirá actualizando sus equipos.

Huawei lleva "años" trabajando para afrontar un "escenario de supervivencia en condiciones extremas" con "planes de contingencia que podrían activarse de la noche a la mañana", ha explicado por su parte He Tingbo, presidenta de HiSilicon, fabricante de microprocesadores de la tecnológica. Este 'plan B' permitiría a Huawei continuar con su negocio en caso de que no puedan adquirir chips y tecnologías avanzadas de Estados Unidos.

GOOGLE

Google afirma que quien ya tenga un Huawei no tendrá problemas: seguirá habiendo actualizaciones y la 'app' Google Play seguirá funcionando.

ANDROID

Android ha respondido a preguntas de usuarios en Twitter que servicios como Google Play o Google Play Protect seguirán funcionando en los actuales dispositivos Huawei.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.