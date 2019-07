«Hay que dejar la propaganda para recuperar la gestión de siempre»

Ocho años después vuelve a desempeñar el mismo cargo que ejerció desde 1989 hasta 2011. Con la experiencia como aval y con un grupo político renovado, el socialista Juan José Alonso Perandones toma de nuevo las riendas del Ayuntamiento de Astorga como alcalde gracias al apoyo de Izquierda Unida (IU) con el que conforma equipo de gobierno y mayoría absoluta en el Salón de Plenos para poder regir con estabilidad el consistorio maragato.

—Desde que decidió en 2011 no volver a presentarse a la reelección como alcalde han pasado ocho años, ¿cuando abandonó el cargo se imaginaba volver a estar donde se encuentra ahora?

—En principio piensas que te vas para no volver, pero han sucedido una serie de acontecimientos que me parecen que han llevado al Ayuntamiento a una crisis de credibilidad a mi entender muy seria. Eso no quita la buena voluntad o las buenas acciones de los gobiernos municipales en estos ocho años, sin embargo yo tenía algunas espinas clavadas en el sentido de proyectos que se habían iniciado o para los que se había conseguido algún subvención y que por lo que fuera han quedado postergados y eso es lo que me ha llevado hasta aquí otra vez.

—¿Qué cree que ha cambiado desde que dejó de ser el regidor de la ciudad?

—El concepto de hacer política. En los cuatro años posteriores con la crisis económica nacional y con la que hubo en el PSOE se vivió una época de mucha dificultad en el gobierno municipal para sacar proyectos adelante. En esta segunda época podemos decir que hubo un cambio grande en cuanto a la concepción de la gestión municipal y en cómo debe proyectarse la imagen del alcalde en la corporación. ¿Tiene que preocupar sobremanera la imagen que se transmite en los medios o tiene que ser la acción por sí de gobierno la que convenza a la gente? En mi caso va a haber un giro grande en cuanto al gasto y no va a haber ninguna concesión a la propaganda personal. Se va a ir a lo que se fue siempre: a convencer a la ciudadanía no por flashes diarios llamativos, sino se va intentar ir por una gestión como la que se hacía; aunque respeto todo aquello que se ha hecho y ha sido positivo para la ciudad.

—¿Fue fácil para el PSOE alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con Izquierda Unida?

—Sí, ha sido muy fácil y muy razonable porque somos partidos con mentalidad progresista y no es la primera vez que estamos en coalición. Cuando nos presentamos sabíamos que la mayoría absoluta era imposible. Desde el principio vi claro que era pactar con IU o prefería no gobernar.

—¿Y qué espera de este pacto?

—Espero cuatro años muy positivos. Hay un buen entendimiento y frescura en el trato. Tenemos que ser un grupo de compañeros con el fin primero y último de servir a la ciudad. Haremos una gestión seria y profunda para poder hacernos valer ante las instituciones porque varios proyectos requieren de ayuda europea; sobre todo para no vaciar los caudales del Ayuntamiento en una o dos obras.

—En una entrevista previa a las elecciones aseguró a este periódico que Astorga debía volver al prestigio y salir del atolladero, ¿qué va a hacer para ello?

—Tenemos diversas áreas en las que hay que conseguir que la ciudad retome el pulso que tenía antes. Por ejemplo, en el Polígono Industrial. Hacerlo costó mucho tiempo y cuando salimos del Ayuntamiento en 2011 habíamos conseguido finalizar la tercera fase. Desde entonces, ha quedado paralizado y no se ha hecho nada, solamente Victorina consiguió dotarlo de gas natural. Ahora urge instalar la fibra óptica y ver cuantas parcelas hay libres para poder promocionarlo.

—¿Y qué más medidas tiene previstas?

—Me preocupa ir a objetivos concretos y no a fantasías. Tenemos edificios como el de Servicios Sociales que está colindando con el Ayuntamiento y es prioritario terminarlo de cara al futuro. También hay que mejorar el Teatro Gullón porque no ha habido ninguna obra, sólo pequeñas inversiones. Además, habrá que intentar finalizar el edificio pensado para ubicar la sede de la Policía Local y para servicios arqueológicos, así como recuperar el pulso de la calzada de la Vía de la Plata, de la que Astorga es cabecera, o estudiar la municipalización o no de la basura.

—¿Cuál ha sido la mayor complicación que se ha encontrado al volver al Ayuntamiento?

—Que la gestión y las leyes están muy cambiadas, especialmente en el ámbito de Hacienda. Ahora hay muchas más complicaciones para realizar los trámites que antes.

—Durante la campaña se comprometió a bajar las retribuciones del equipo de gobierno, ¿va a cumplir con ello?

—Por supuesto. En el montante total entre dedicaciones, plenos, comisiones, etc. vamos a reducirlas por lo menos un 20% respecto al anterior equipo de gobierno. Creo que vamos a ser de los pocos ayuntamientos de España que se van a bajar las retribuciones a este nivel.