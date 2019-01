«He tenido la suerte de llegar a la élite sin dejar de lado mis raíces»

Lugar: Club de Prensa de Diario de León.

Gran Vía de San Marcos esquina calle Fajeros.

20 horas.

El atletismo ha sido su vida. Y el escenario donde José Manuel García (León, 1966) lograba hacer realidad sus sueños. Ilusión, calidad y muchas horas de entrenamiento en su tierra natal, La Robla, lo llevaron a lo más alto. También a disfrutar del Premio Príncipe de Asturias, la guinda a un trayecto jalonado de éxitos. Hoy será el protagonista de la cuarta entrega de las Jornadas del Deporte Leonés que organiza Diario de León que se extenderán a lo largo de ocho episodios.

—Llegar a lo más alto siempre es complicado, pero mucho más mantenerse. ¿Hay alguna clave para perdurar tanto entre los mejores?

—No creo que una sola sino un compendio de ellas. He tenido la suerte de poder mostrar mis facultades en el atletismo tanto en el cross como en las pruebas de fondo durante muchos años y mantenerme al máximo nivel durante más de doce. Para ello la ilusión es importante. Y también el trabajo diario. El deporte de élite te lleva a unos sacrificios que tienes que realizar. En la vida no vale conformarse sino trabajar para conseguir tus sueños. Los míos durante muchos años fueron el atletismo. Y no me puedo quejar. Por eso tengo que estar orgulloso de haber transitado durante tantos años con los mejores, peleando por cosas importantes en el atletismo.

—¿Cómo llega un niño de La Robla a adentrarse en el mundo del deporte y en este caso del atletismo?

—No fue nada raro. Máxime teniendo en cuenta que en La Robla existía un club como el CAR que acaba de cumplir 40 años. Para mí, un niño, no fue difícil probar. Los veía correr y entrenar y eso me llevó a intentarlo. Me gustó y así fui creciendo como atleta, logrando completar objetivos y creciendo en todos los sentidos, como deportista y persona. Por suerte pude hacer todo eso en La Robla. Tuve opciones para salir a otros lugares como Madrid pero quería quedarme en mi tierra junto a mis vecinos. Y puedo decir echando la vista atrás que no me equivoqué. Ni me arrepiento.

—Títulos y medallas en el cross y la maratón. También un premio del que muy pocos pueden presumir, el Príncipe de Asturias. ¿Te quedas con alguno en especial?

—Para un deportista todos los premios que recibe tienen un acento especial. Pero el Príncipe de Asturias junto a mis compañeros del equipo nacional de maratón fue de una magnitud importante que te deja un sabor intenso y felicidad enorme. También porque ese premio tuvo como germen los éxitos cosechados no sólo en el Mundial de maratón, también el de un año antes con el Europeo de maratón.

—¿Ha cambiado mucho el atletismo de aquellos años al actual?

—A la hora de prepararse y tener medios que puedan permitirte mejorar no cabe duda que ha mejorado. El material es mejor y también otros artículos relacionados. Pero la forma de correr es la misma. Si eres bueno y vale estarán arriba, de lo contrario por mucho que tengas el mejor material no vas a llegar muy lejos. Lo que sí creo que ha cambiado es el apoyo de las grandes marcas deportivas. En los años en los que yo corría tal vez su patrocinio era más importante. Cada marca tenía un equipo de cross. Yo puedo dar fe de ello porque milité en alguno. Y con un potencial notable. A día de hoy salvo excepciones han focalizado su interés en el patrocinio de las carreras o de atletas a nivel personal. Eso conlleva que ese sustento económico que existía antes no sea igual.

—¿Qué te ha dado el atletismo?

—Muchas cosas. Lo primero poder cumplir mi sueño. También el poder conocer a mucha gente, estar en sitios y lugares que si no fuera por ello a lo mejor no hubiera visitado, y el formarme a nivel personal. También el poder obtener premios y reconocimientos. Por suerte todo eso lo he disfrutado como un vecino más de La Robla. Aquí nací y sigo, antes como atleta y ahora como un vecino más que tiene su trabajo y trata de aportar su grano de arena para que este localidad tenga vida.

—Los éxitos del José Manuel atleta, ¿crees que han abierto las puertas a otros atletas que han visto en ti un ejemplo?

—Tener un ejemplo al que seguir ayuda. Espero que como deportista y persona haya contribuido a ello. Me alegraría porque para mí no hay nada mejor que poder enseñar el camino a los que empiezan y demostrarles que los sueños, si luchas por ellos, a veces se cumplen, por muy difíciles y exigentes que se te puedan plantear.

—En el atletismo leonés actual, ¿ves a algún deportista que pueda llegar lejos?

—Sin duda. Si he de decirte nombres de atletas con potencial que ya son una realidad por lo que han demostrado tengo que nombrarte a Sergio Sánchez. Lo conozco porque empezó precisamente en el CAR La Robla donde yo lo hice. En su día tuvo un problema que cortó su gran momento pero ha vuelto y espero que los años que le quedan como atleta los aproveche. Si se centra en el maratón puede hacer cosas bonitas. También veo a atletas como Blanca Fernández, Jorge Blanco o Roberto Aláiz que ojalá se recupere del todo de sus problemas con el Aquiles, capaces de hacer grandes cosas en las pruebas de fondo. León tiene futuro en el atletismo. Por los nombres que te he dicho pero también por otros en otras disciplinas como el medio fondo como Saúl, en lanzamiento como Sabina Asenjo,...

—Tras su retirada del atletismo, ¿sigues vinculado a él?

—Tristemente por mis problemas físicos que fueron los que me obligaron a decir adiós a la alta competición no puedo practicarlo. Pero sí enseñar a los que vienen. Eso sí, el deporte es algo que llevo en la sangre y aunque no puedo hacerlo en el atletismo sí tengo a la bicicleta como compañera. El deporte lo llevas contigo siempre. Y eso es algo que te ayuda a seguir adelante.