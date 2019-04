«La idea es inaugurar el museo para la primavera del año 2020»

La tertulia ‘El Filandón’, que organizan cada miércoles Diario de León y La 8 repasó anoche las horas previas al inicio de la Semana Santa, de la mano de Roberto Núñez, presentador del programa y del redactor de Diario de León Miguel Ángel Zamora.

Meteorología muy cambiante

«Las previsiones que hemos visto dan buen tiempo para el principio, luego se complica un poco y luego vuelve a mejorar, pero esperamos que las procesiones se puedan desarrollar sin problemas. Ojalá porque es la gran fiesta de León»

Demasiado pronto para preparar el 2020

«La Semana Santa más importante es la que vamos a empezar, ya tendremos tiempo de preparar la del 2020 que puede ser un gran año».

Buen estado de salud de las cofradías

«En general, hay más altas que bajas. Otra cosa es el grado de implicación en las procesiones y en las cofradías, que debería de ser más intenso a lo largo de todo el año. Hace falta más compromiso por parte de todos los papones».

Más participación de los suplentes

«Las cofradías deberían hacer que los braceros suplentes no se pasen la procesión entera detrás del paso. Hay recorrido suficiente como para repartirlo entre todos los hermanos, en especial para los chavales jóvenes».

Publicaciones de la Junta Mayor de Semana Santa

«Nuestras obras oficiales de este año son la revista Pregón y la guía de procesiones Guión. Las demás publicaciones son ajenas a la Junta Mayor».

Potenciar la fe católica entre los papones

«La clave de las procesiones es ser cristiano. Todos los hermanos estamos bautizados, profesamos la misma fe y disfrutamos de la gastronomía, del turismo y de las costumbres, pero el motivo principal es vivir nuestra fe como cristianos. Eso no nos prohíbe entrar en un bar, pero cada cosa tiene que seguir su orden lógico».

Costumbres andaluzas versus mitos leoneses

«No se puede aplaudir que un paso se baje para librar un cable. El silencio es la costumbre de León y el ruido en las procesiones es algo a erradicar desde los propios leoneses».

Más apoyos para el Museo de Semana Santa

«La cúpula estará en verano y la idea es que todo esté inaugurado en mayo o junio del año próximo. Todos querríamos más apoyos, pero el Museo del Prado también. Las cofradías no nadan en la abundancia, pero papones y empresarios que pueden colaborar, deben de hacerlo».

Éxito de la muestra del Palacio de Exposiciones

«Ya van más de 6.000 personas que han pasado por allí y más de mil niños de los colegios. Es la prueba de que el museo va a ser un éxito».

Acercamiento a la cofradía de Genarín

«Se sienten utilizados por las excursiones que se organizan desde Asturias para el botelllón y sostienen que eso no es Genarín. Nosotros pedimos respeto y que no afecten a las procesiones. No quiero que se prohíba nada, lo que quiero es que se respete lo mío y que no haya agresiones físicas ni verbales».